Ducati, il nuovo monopattino elettrico con app integrata

editato in: da

La linea di micro-mobilità elettrica urbana Ducati, come già abbiamo visto nei mesi scorsi, ha preso il via ed è sviluppata in licenza da MT Distribution. Oggi la gamma si espande con l’arrivo del PRO-I EVO, il monopattino elettrico che dà il via alla nuova generazione di veicoli connessi della linea Ducati Urban e-Mobility.

Il nuovo monopattino è praticamente l’evoluzione del PRO-I Plus, e infatti ne conferma le caratteristiche vincenti, che lo hanno reso il prodotto più venduto della sua gamma nel 2020. Il design urban-smart è abbinato a linee più decise nel parafango posteriore che esaltano il DNA sportivo Ducati. Le potenzialità del PRO-I EVO sono maggiori grazie all’introduzione dell’app integrata, interamente progettata e sviluppata da Italdesign, azienda di servizi per l’industria della mobilità nota in tutto il mondo e parte come Ducati del Gruppo Volkswagen.

Un vero e proprio garage virtuale, l’app è stata pensata proprio così: un ‘luogo’ in cui registrare più prodotti Ducati Urban e-Mobility e da cui accedere ai servizi di assistenza tecnica, anche in tempo reale tramite chat Whatsapp. L’app è disponibile per tutti gli utenti sia su Google Play che su App Store, dà la possibilità di rimanere costantemente aggiornati sulle principali funzioni e prestazioni del nuovissimo monopattino elettrico della Casa motociclistica (che non è la prima ad essersi lanciata in questo comparto), come il livello di carica della batteria, la distanza percorsa e l’ultima posizione nota.

Ducati PRO-I EVO è ideale per gli spostamenti in città grazie al motore più potente da 350W, che lo rende ancora più reattivo in partenza e più efficace in salita. Ottima anche la scelta della batteria da 280 Wh e super funzionale il display LED a colori. Le potenti luci a LED offrono sicurezza in notturna e in situazioni di visibilità ridotta. Il monopattino è leggero e compatto. Si può chiudere senza alcuno sforzo grazie al nuovo sistema migliorato easy-folding, che rende agevole l’utilizzo combinato con mezzi pubblici e privati. Il sistema di chiusura rinnovato presenta inoltre un meccanismo anti-vibrazioni che rende ancora più sicuro e resistente il mezzo. Ormai i monopattini elettrici si stanno diffondendo a più non posso nel nostro Paese.

L’acquisto del monopattino PRO-I EVO include un anno di assicurazione AXA Tutela Famiglia, come per tutti gli altri prodotti Ducati Urban e-Mobility. Il PRO-I EVO sarà disponibile a brevissimo, dal 1 febbraio 2021, presso i concessionari e nell’e-shop ufficiale Ducati, oltre che nei negozi e nei principali store online di elettronica di consumo e specializzati.