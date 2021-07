Ducati presenta la sua nuova eBike MG-20, completamente in magnesio

editato in: da

E-bike Ducati, svelata la nuova gamma per andare ovunque

Insieme ai monopattini elettrici, anche le biciclette a pedalata assistita si stanno diffondendo sempre più sul mercato. Sono i nuovi mezzi per la mobilità sostenibile, usati prevalentemente in città per chi si vuole muovere senza inquinare.

Chi va a scuola o al lavoro usando il monopattino o la sua eBike non è costretto a prendere l’auto o lo scooter o addirittura i mezzi pubblici, e questo va a favore della qualità dell’aria che respiriamo. In questo scenario, tante sono ormai le Case produttrici dei nuovi mezzi del futuro. Tra loro oggi spicca anche Ducati, che ha già una gamma completa di monopattini e eBike, e oggi presenta la sua nuovissima MG-20, una eBike, anzi la eBike: è infatti la prima pieghevole realizzata interamente in magnesio della linea Ducati Urban e-Mobility, sviluppata in licenza da MT Distribution.

Una bici agile e leggera. Il carattere sportivo tipico di Ducati è sottolineato dal design distintivo del telaio, che mostra un profilo fluido e aerodinamico, oltre che dalle linee decise dei cerchi a sei razze, entrambi realizzati con tecnica di pressofusione.

Telaio, forcelle e cerchi sono in magnesio, un materiale che assicura leggerezza e solidità, garantendo il massimo delle prestazioni senza influire sulla capacità di resistenza agli urti. Le dimensioni contenute delle ruote (20” x 2,125”) e la possibilità di richiudere facilmente la nuova eBike e i pedali rendono Ducati MG-20 il mezzo ideale per gli spostamenti urbani, comodo anche per l’utilizzo combinato con mezzi pubblici e privati, grazie all’ingombro minimo.

Il motore posteriore è da 250W e fornisce il livello di assistenza adeguato a seconda della modalità di guida scelta. La batteria SAMSUNG da 36V 10.5Ah 378Wh è integrata nel telaio e può essere estratta per una ricarica più comoda. Una piena carica consente di avere un’autonomia di 50 km, a una velocità massima di 25 km/h (quella concessa dalla normativa italiana)

La gestione delle funzioni principali, come accensione luci e selezione fra tre livelli di assistenza, avviene tramite il display LCD waterproof. Il faro LED frontale e le bande catarifrangenti sulle ruote assicurano una guida più sicura anche di notte. Come tutti i prodotti Ducati Urban e-Mobility, l’acquisto della nuova eBike in magnesio MG-20 include un anno di assicurazione AXA Tutela Famiglia. La bici è disponibile dal mese di luglio presso i concessionari, nell’e-shop ufficiale Ducati e nei negozi di elettronica di consumo.