La differenza tra auto ibrida Full e Plug-in: quale scegliere

C’erano una volta le auto a benzina, quelle a diesel, quelle alimentate a metano e quelle a GPL. Ora ci sono ancora ma sono state affiancate da veicoli con altri tipi di alimentazione, come quelli elettrici ma anche quelli ibridi. E quest’ultimi si ramificano in altre tipologie: sarebbe infatti scorretto pensare che le auto ibride siano tutte uguali. Conoscere le differenze è molto importante, soprattutto nel caso in cui si stia pensando di acquistarne una: vediamo allora nel dettaglio proprio quali sono le differenze tra un’auto Full Hybrid e una Plug-In Hybrid. Senza dimenticare che ci sono anche le Mild Hybrid.

Auto Mild Hybrid: cosa sono

Partiamo proprio dalle auto Mild Hybrid: sono quelle che hanno un motore termico, che sia a benzina o diesel, abbinato a un piccolo motore elettrico alimentato da una batteria compatta. Il motore elettrico di questo tipo di mezzi non è però in grado di funzionare da solo per far viaggiare l’automobile.

Auto Full Hybrid: cosa sono

Passiamo ora alle auto Full Hybrid la cui caratteristica principale è che sono in grado di viaggiare per diversi chilometri in modalità completamente elettrica, soprattutto nelle fasi di partenza o a basse velocità. Quando la velocità aumenta, per esempio se percorrete un’autostrada, entra allora in funzione il motore termico.

Le batterie che alimentano il motore elettrico si ricaricano in maniera automatica durante le fasi di frenata e decelerazione. Uno dei grandi vantaggi di queste automobili è che, soprattutto se utilizzate nei centri urbani dove le velocità sono ridotte, i consumi sono irrisori. E se siete attenti anche alle tematiche legate all’ambiente e all’inquinamento, sappiate che le emissioni sono davvero molto basse.

Auto Plug-in Hybrid: cosa sono

Le auto Plug-in Hybrid possiamo definirle come una sorta di step successivo delle Full Hybrid o, meglio ancora, come delle vie di mezzo tra Full Hybrid e le auto al 100% elettriche. Hanno un motore termico abbinato a uno o più molti elettrici, quest’ultimi alimentati da batterie agli ioni di litio.

In comune con le auto elettriche hanno il fatto che possono essere collegate alle colonnine di ricarica (che siano quelle pubbliche o quelle private): così facendo può essere ricaricata la batteria.

Il motore elettrico agisce durante le prime fasi dell’utilizzo di questo tipo di automobili, quando si accende la vettura ma anche durante la fase di spinta. Le auto Plug-In Hybrid permettono anche di percorrere diversi chilometri in modalità completamente elettrica: dai 50 agli 80 chilometri, dipende dalla capacità della batteria montata nel modello in questione.

Differenze tra auto Full Hybrid e auto Plug-In Hybrid

Nei paragrafi precedenti, con le descrizioni dei vari tipi di auto ibride presenti sul mercato, abbiamo già iniziato a vedere quali sono le differenze tra le auto Full Hybrid e le Plug-In Hybrid, ce ne sono però anche altre su cui vale la pena soffermarsi per avere una panoramica più completa della situazione.

Abbiamo spiegato come funzionano i motori di queste vetture in città o più in generale sulle strade dove si viaggia a velocità ridotta, ma cosa succede invece quando si esce dai centri urbani e si inizia a schiacciare maggiormente il piede sul pedale dell’acceleratore?

Le auto Full Hybrid hanno certamente un’efficienza minore quando si viaggia per esempio in autostrada, questo perché il motore elettrico e la batteria più piccolo non permettono accelerazioni improvvise. A velocità più elevate si comportano decisamente meglio le auto Plug-In Hybrid.

L’altra grande differenza riguarda la modalità di ricarica: le auto Full Hybrid non necessitano di essere caricate a una colonnina di ricarica, cosa che avviene con le Plug-In, ma sfruttano l’energia cinetica prodotta in fase di frenata per ricaricare la batteria.

Meglio un auto Full Hybrid o una Plug-In Hybrid?

Arriviamo alla domanda che chi è intenzionato ad acquistare un veicolo ibrido potrebbe porsi: qual è meglio acquistare tra un’automobile Full Hybrid e un’automobile Plug-In Hybrid? Dare una risposta univoca in questi casi è ovviamente impossibile, ci sono diverse variabili che vanno tenute in considerazione.

Diciamo che una discriminate importante sulla scelta è legata al box auto e alla possibilità di ricaricare la batteria. Le auto Plug-In Hybrid, come dicevamo in precedenza, possono essere ricaricate alle colonnine come le auto 100% elettriche. E avere la batteria carica è molto importante per abbassare i consumi: se la batteria è scarica, infatti, vi ritroverete a viaggiare con 300 chili di peso inutilizzati che metteranno ulteriormente sotto pressione il motore termico facendo quindi lievitare i consumi. Le auto Plug-In Hybrid sono quindi consigliate se avete la possibilità di ricaricare la batteria elettrica all’interno del vostro box privato o se comunque avete la possibilità di collegarvi alla rete pubblica vicino a casa, senza dover girare per la città e lasciare chissà dove la vostra automobile in ricarica (ma bisogna ricordarsi che finita la ricarica la colonnina va liberata).

Va comunque sottolineato che entrambe queste auto sono comode da utilizzare in città e nei centri urbani in generale ma, anche se doveste affrontare percorsi più lunghi su autostrade o strade secondarie, viaggerete comunque comodi senza particolari problemi. Se invece l’automobile la utilizzate esclusivamente (o quasi) in città, allora potrete tenere in grande considerazione anche l’ipotesi di acquistare un’automobile al 100% elettrica, anziché scegliere una di quelle ibride.

Auto ibride: gli svantaggi

Ma ci sono anche degli svantaggi nello scegliere un’automobile ibrida, che sia Full Hybrid o Plug-In Hybrid, rispetto magari a una classica automobile con il motore termico? Bisogna ammetterlo, uno svantaggio c’è e riguarda il prezzo.

Al momento, infatti, le auto ibride hanno generalmente un costo maggiore rispetto alle classiche vetture alimentate a benzina o a diesel e questo potrebbe scoraggiare qualche automobilista dall’acquisto di un mezzo di questo tipo. Lo svantaggio è però solamente legato al costo iniziale, le auto ibride consentono di risparmiare sui consumi e, soprattutto, aiutano a rispettare maggiormente l’ambiente che ci circonda, grazie alle emissioni minori. E sappiamo bene quanto sia sempre più importante valutare anche anche l’aspetto ecologico quando si decide di acquistare una nuova automobile.

Non ci sono invece svantaggi di alcun tipo legati al modello dell’auto, considerata l’ampia gamma di veicoli ibridi sul mercato. Insomma, c’è davvero un’ampia scelta che incontra i gusti di qualsiasi tipo di automobilista. E in tema di automobili, si sa, anche l’occhio vuole la sua parte e per molti è importante anche scegliere un’automobile che incontri il proprio gusto.