Le auto elettriche stanno guadagnando sempre più popolarità in tutto il mondo, e l’Italia non fa eccezione. Sebbene il mercato italiano delle auto elettriche possa sembrare in ritardo rispetto ad altri paesi europei, i numeri mostrano una crescita costante e promettente. Scopriamo insieme quali sono le dieci auto elettriche più vendute in Italia nel 2023.

Il mercato delle auto elettriche in Italia

Le auto elettriche stanno vivendo un momento d’oro in Europa, ma in Italia la crescita è stata più lenta. Tuttavia, secondo gli ultimi dati di mercato pubblicati dalla Unrae, a luglio 2023 sono state immatricolate 4.158 nuove vetture elettriche, mostrando un incremento del 14,9% rispetto all’anno precedente. Questa crescita, sebbene modesta rispetto ad altri paesi europei, indica un interesse crescente degli italiani verso le auto a zero emissioni.

Top 10 auto elettriche più vendute

TESLA MODEL Y – 399 unità: La Tesla Model Y, prodotta dalla rinomata azienda americana, si conferma come leader nel mercato italiano. Questo SUV elettrico di taglia media offre diverse versioni a 2 e 4 ruote motrici. Il modello top di gamma Performance vanta una straordinaria autonomia di 514 km, una velocità di punta di 250 km/h e uno scatto da 0 a 100 in soli 3,7 secondi. FIAT 500 – 332 unità: L’iconica Fiat 500 si reinventa in chiave elettrica. Questo modello, con 332 unità vendute, combina il design classico italiano con la moderna tecnologia delle batterie. Offre diverse varianti di powertrain e una versione cabrio molto apprezzata. SMART EQ FORTWO – 317 unità: Nonostante la sua prossima uscita di produzione, la Smart EQ fortwo mantiene un forte appeal. Questa compatta elettrica è ideale per la città, con un’autonomia di 133 km e una velocità massima di 130 km/h. MG MG4 – 222 unità: L’MG MG4, un’auto elettrica con radici britanniche ma prodotta in Cina, ha conquistato gli italiani con il suo design elegante e le prestazioni solide. Offre un’autonomia di 450 km e una velocità massima di 160 km/h. PEUGEOT e-208 – 220 unità: La Peugeot e-208 combina stile francese e prestazioni elettriche. Con un’autonomia di 362 km e una velocità massima di 150 km/h, è una scelta popolare tra gli automobilisti italiani. DACIA SPRING – 208 unità: Questa elettrica economica del marchio rumeno, parte del Gruppo Renault, offre un’autonomia di 230 km. È apprezzata per il suo prezzo accessibile e le sue dimensioni compatte. RENAULT MEGANE E-TECH – 179 unità: La Mégane E-Tech combina la tradizione Renault con la tecnologia elettrica. Con un’autonomia di 450 km e una velocità massima di 170 km/h, è una delle preferite in Italia. OPEL CORSA-E – 163 unità: La Corsa-e porta il marchio Opel nel futuro elettrico. Con 350 km di autonomia e una velocità massima di 150 km/h, è una scelta solida per molti italiani. JEEP AVENGER – 127 unità: La Jeep Avenger elettrica combina le capacità off-road del marchio con la sostenibilità delle zero emissioni. Con un’autonomia di 550 km, è ideale per avventure fuori città. MINI COOPER SE – 93 unità: La Mini Cooper SE mantiene lo spirito “go-kart” del marchio, ma in versione elettrica. Con un’autonomia di 234 km e una velocità massima di 150 km/h, offre un’esperienza di guida entusiasmante.

Mentre l’Italia potrebbe non avere i numeri di vendita di auto elettriche di altri paesi europei, è chiaro che l’interesse per le auto a zero emissioni sta crescendo. Con una gamma sempre più ampia di opzioni disponibili e una maggiore consapevolezza dell’importanza della sostenibilità, il futuro delle auto elettriche in Italia sembra luminoso.