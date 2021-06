Debutta in Italia il nuovo eScooter 125 Seat Mò

editato in: da

Scooter elettrico e monopattino, SEAT svela i suoi nuovi prodotti

Lo sappiamo bene quanto la mobilità stia cambiando, si stia evolvendo. Sono sempre di più le persone che ora vivono e lavorano in ambienti urbani e allo stesso tempo c’è un crescente desiderio di un approccio più personalizzato al trasporto.

Questo è il motivo principale per cui, pur rimanendo fedele alla produzione di automobili, Seat è consapevole delle nuove esigenze di mobilità dei clienti, e quindi ha deciso di abbracciare il cambiamento e di ingrandire quella che è la sua gamma di prodotti, per adeguarsi al meglio a tutti i mutamenti in atto oggi.

Il direttore Seat Mò Lucas Casasnovas dichiara: “Il mondo sta cambiando e così devono cambiare anche gli approcci alla mobilità, in particolare negli ambienti urbani. Seat Mò eScooter 125 mostra la determinazione del marchio e il suo desiderio di soddisfare le esigenze dei clienti. È una mossa audace, ma necessaria”.

Si tratta del primo scooter completamente elettrico realizzato dal brand di Barcellona, progettato per assicurare praticità e semplicità a tutti coloro che affrontano ogni giorno il traffico urbano, ma non solo. Il modo di spostarsi delle persone sta cambiando velocemente, e questo impatta direttamente non solo sui cittadini ma anche sulla progettazione e sullo sviluppo urbanistico di ampie aree cittadine. Così Seat ha deciso di porsi come obiettivo quello di diventare l’alleata di cui i centri urbani hanno bisogno, contribuendo a rendere la mobilità più efficiente, sostenibile e sicura.

Il brand spagnolo ha creato anche Casa Seat, nel cuore di Barcellona, omaggio alla città che l’ha vista nascere più di 70 anni fa. Uno spazio unico e innovativo, creato per diventare l’hub della mobilità urbana targata Seat.

Seat Mò eScooter 125 è già ordinabile in Italia con un prezzo di listino di 6.750 euro, grazie agli incentivi statali è disponibile con uno sconto del 40% in caso di rottamazione e con la possibilità di godere di una formula finanziaria che consente di pagare 99 euro al mese per 48 mesi senza alcun anticipo. I costi di esercizio garantiti dal nuovo scooter elettrico sono molto contenuti, pari a poco più di 1 euro per ricarica e un costo chilometrico di 0,80 euro per 100 km, valori senza paragoni.