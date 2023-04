Debutta in Europa la guida in autostrada senza mani al volante

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: Ufficio Stampa Ford Debutta in Europa il sistema di guida senza mani al volante Ford BlueCruise

La Casa automobilistica Ford segna una svolta molto importante nel mondo degli automobilisti, introducendo sul mercato un nuovissimo e inedito sistema avanzato di assistenza alla guida di livello 2, senza mani al volante.

È il primissimo sistema di questo tipo approvato in Europa: via libera all’utilizzo sulla rete autostradale in Gran Bretagna. I conducenti di 193.000 veicoli Ford e Lincoln equipaggiati con BlueCruise hanno già percorso più di 102 milioni di chilometri in Canada e negli USA, dove BlueCruise è stato nominato il sistema di assistenza alla guida attiva più apprezzato da Consumer Reports.

Da oggi i conducenti dei modelli Mustang Mach-E abilitati hanno la possibilità di usare la guida autonoma “senza mani al volante, con occhi sulla strada” su 3.700 chilometri di autostrada in Scozia e Galles, designati come Blue Zone.

Guida autonoma: il sistema rivoluzionario

Il comfort del conducente, grazie a BlueCruise, oltre alla sicurezza garantita dall’assistenza avanzata si elevano a un livello superiore. Il sistema monitora la segnaletica stradale, i limiti di velocità e le condizioni del traffico in tempo reale per comandare acceleratore, freno, sterzo e posizionamento in corsia, oltre a mantenere costante la distanza di sicurezza e a fermarsi in caso di ingorgo.

Una tecnologia di ultimissima generazione, che comprende anche le telecamere a infrarossi, in grado di controllare costantemente l’attenzione del conducente per verificare che abbia sempre consapevolezza delle condizioni della strada, per una migliore sicurezza e affidabilità.

“Ford BlueCruise è diventato il primo sistema di guida autonoma di questo tipo a ricevere l’approvazione per l’utilizzo in un Paese del continente europeo: un passo avanti molto importante per il nostro settore”, ha dichiarato Martin Sander, General Manager di Ford Model e in Europa. “Le autostrade moderne possono essere impegnative e piene di insidie per molti, anche per i guidatori più sicuri di sé. BlueCruise si fa carico delle operazioni più stressanti, per rendere la guida in autostrada meno faticosa e dare agli automobilisti sicurezza e comodità in più”.

Attivazione tramite abbonamento

I clienti britannici di Ford Mustang Mach-E MY 2023 possono attivare BlueCruise tramite abbonamento. I primi 90 giorni sono inclusi nell’acquisto del veicolo, in seguito è prevista una sottoscrizione mensile da 17,99 sterline, che offre la flessibilità necessaria per coprire viaggi in auto e vacanze prolungate, abilitando l’avanzato sistema di assistenza predittiva che è in grado di supportare il conducente in tutta sicurezza e comfort.

La nuova esperienza di guida

BlueCruise offre un’esperienza intuitiva e affidabile. Il sistema è stato realizzato con ben 1,1 milioni di chilometri di test percorsi su strade di tutto il mondo, in modo da rendere l’assistenza alla guida Ford adatta alle più svariate condizioni, e rappresenta una significativa pietra miliare nel percorso di Ford verso la conquista di una posizione di leadership nelle soluzioni di mobilità.

Secondo le previsioni, il nuovo BlueCruise potrà essere attivato in altri Paesi europei quando le condizioni normative lo permetteranno. Nei prossimi anni il sistema verrà esteso ad altri veicoli Ford.

La modalità Hands-free e occhi sempre sulla strada

Il BlueCruise si basa sulle funzionalità dell’Intelligent Adaptive Cruise Control (IACC) di Ford, già disponibile a bordo di molti modelli europei Ford, che è in grado di tenere automaticamente una distanza costante dal veicolo che precede nel traffico, nei limiti di velocità consentiti, fino al completo arresto in caso di traffico pesante.

La nuova modalità “Hands-free” dà ai conducenti la possibilità di guidare allontanando le mani dal volante, nei tratti autostradali consentiti denominati Blue Zone, continuando a prestare attenzione alla strada, tutto nel massimo comfort.

Prima di passare alla modalità di guida autonoma senza mani, i veicoli dotati di BlueCruise controllano che la segnaletica di corsia sia visibile, che il conducente abbia gli occhi sulla strada e che tutte le altre condizioni siano verificate.

Il nuovo sistema si serve di animazioni visibili sul quadro strumenti, con un testo e un’illuminazione blu, efficaci anche per chi soffre di daltonismo, che comunica quando la modalità “Hands-free” è disponibile.

Il nuovo BlueCruise è stato studiato per raggiungere una velocità massima di 130 km/h, si serve di una combinazione di radar e telecamere per rilevare e seguire la posizione e la velocità degli altri veicoli sulla strada. Una telecamera anteriore capta le linee di demarcazione della corsia e i segnali di velocità il sistema usa anche una telecamera a infrarossi rivolta verso il conducente, che controlla lo sguardo e la posizione della testa del guidatore, per garantire che resti attento e concentrato sulla strada.

Se il sistema rileva una disattenzione del conducente, vengono visualizzati dei messaggi di avvertimento nel quadro strumenti, seguiti da avvisi acustici; dopodiché si attivano i freni fino a rallentare il veicolo, mantenendo il pieno controllo dello sterzo.

La sperimentazione in Europa

Gli ingegneri Ford hanno effettuato 160.000 chilometri di test sulle strade europee, per fare tutti i test sui sistemi avanzati di assistenza alla guida di ultima generazione, tra cui il BlueCruise e le sue funzionalità di supporto al conducente – oltre ai 965.000 chilometri percorsi in USA e Canada prima che il sistema venisse introdotto in questi Paesi.

I viaggi di prova in Gran Bretagna hanno contribuito a dimostrare la capacità di gestire le circostanze che gli automobilisti incontrano ogni giorno, come la segnaletica di corsia usurata, il maltempo e i lavori stradali.

BlueCruise è la più recente delle tecnologie per la Mustang Mach-E, che comprende anche il Pre Collision Assist, l’Active Park Assist 2.0 e il sistema di connettività SYNC 4A di Ford con touchscreen da 15,5 pollici.

Inoltre, gli aggiornamenti software del Ford Power-Up possono utilizzare la connettività di FordPass Connect per migliorare continuamente il veicolo e aggiungere nuove funzionalità, restando comodamente a casa.

Con un’autonomia di guida 100% elettrica fino a 600 km, supportata dalla rete di ricarica Ford Blue Oval Charge Network – la più grande d’Europa con oltre 450.000 punti di ricarica, e in costante crescita – la Mustang Mach-E è uno dei nove veicoli 100% elettrici che disponibili nella gamma Ford in Europa entro il 2024. Ford vorrebbe raggiungere le emissioni zero per tutti i veicoli e la neutralità carbonica su impianti, logistica e fornitori in Europa entro il 2035.

Torsten Wey, manager Advanced Driver Assistance Systems Ford Europa, ha concluso dicendo: “C’è una buona ragione per cui Ford BlueCruise è il primo sistema di guida senza mani al volante autorizzato all’uso nel nostro continente: abbiamo dimostrato senza ombra di dubbio che è in grado di assistere nella guida, garantendo – quando attivo – che il conducente tenga gli occhi sulla strada per la propria sicurezza e per quella dei passeggeri. Ciò significa che BlueCruise può rendere più confortevoli e sicuri anche i viaggi degli altri utenti della strada”.