Cube svela le sue top e-bike per la stagione invernale

editato in: da

Cube ha appena svelato le sue nuove proposte per la stagione invernale: una gamma di e-bike divise in tre diversi gruppi con tante possibilità di allestimento e grafiche per un’offerta di personalizzazione sempre più ampia.

In un momento in cui le e-bike spopolano, Cube presenta i suoi nuovi modelli vista della stagione invernale, divisi in base al livello di escursione: la Stereo Hybrid 120 è una bici da trail, la Stereo Hybrid 140 è una all mountain e infine la enduro Stereo Hybrid 160. Il settore della mobilità green è in continua espansione e non a caso ci sono proprio le bici elettriche nel futuro delle flotte aziendali.

Componenti sempre al top per le bici elettriche della nuova gamma: la Stereo Hybrid 160, per esempio, è dotata di un telaio in High Performance Composite che alloggia una forcella Fox 38 Float Factory FIT4 e un ammortizzatore Fox Float DPX2 Fatory EVOL. I gruppi ammortizzanti dispongono del trattamento Kashima, riservato anche al reggisella telescopico.

Affidata ancora una volta a Bosch la parte elettrica delle bici di Cube: la 160 presenta un motore motore Performance CX e la batteria PowerTube da 625 Wh. Per quanto riguardail display di controllo, il Nyon fa parte dell’allestimento più costoso, mentre si scende leggermente di prezzo optando per la configurazione con il Kiox. Nella versione Stereo Hybrid 160 le ruote sono da 27,5” e il cambio di serie è lo Shimano XT.

La Stereo Hybrid 120 monta una sospensione RockShox abbinata al motore Bosch e al cambio Sram NX 1×12 che garantisce un comfort a prova di trail. La Stereo Hybrid 140 HPC SLT, invece, è una e-bike da all mountain dei nuovi modelli presentati da Cube ed è dotata di cambio Sram AXS Eagle wireless e sospensione Fox.

Il top di gamma delle nuove e-bike per la stagione invernale di Cube è la Stereo Hybrid 160 C:62 con telaio di carbonio e cambio SRAM wireless: il prezzo è di 8.899 euro. A seconda delle versioni, degli accessori e degli allestimenti i prezzi cambiano: una delle versioni più economiche è la Stereo Hybrid 120 Pro 500 disponibile al costo di 3.399 euro e si inserisce in un mercato, quello delle bici elettriche, agevolato dal Bonus Mobilità del Decreto Rilancio.