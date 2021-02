Il colosso cinese degli scooter arriva in Italia

editato in: da

Sunra è il brand cinese che produce scooter elettrici, ancora quasi sconosciuto in Italia, nonostante sia ormai arrivato nel nostro Paese da qualche mese. Le previsioni del brand sono quelle di una rapidissima espansione su tutto il territorio, entro la fine di quest’anno.

Nel 2021 infatti il marchio cinese vorrebbe proporre in Italia un listino di ben otto nuovi modelli, di cui 3 monopattini e 5 scooter elettrici. Ed è già pronta una rete di rivenditori di più di 100 punti in tutto il Paese. Sunra vanta ben sei stabilimenti produttivi, con un totale di 5.000 dipendenti circa. Il brand è molto conosciuto in Cina, ma oggi, a partire dall’Italia, mira a una grande espansione in tutta Europa. Non produce solo scooter elettrici ma anche altre topologie di veicoli a zero emissioni a due e quattro ruote. E non è tutto, realizza anche colonnine di ricarica per i mezzi a batteria.

Vanta inoltre una proficua collaborazione con Tesla e con Bosch, che come ben sappiamo sono due attori molto presenti nel settore dell’elettrificazione, e si occupa anche di un servizio postale in Cina. In oriente è un vero e proprio colosso. È da un anno circa che ha messo le sue basi anche in Italia, per la precisione ha aperto uno stabilimento a Cosenza, e la sua attività nel nostro Paese ha avuto inizio lo scorso settembre, quando sono stati aperti due magazzini per la distribuzione, uno al nord, a Bologna, e l’altro al sud, a Napoli.

Sembra che nelle intenzioni del brand ci sia la volontà di presentarsi a EICMA 2021, per far conoscere il marchio con una distribuzione capillare. Sunra ha dei grandi concorrenti sul mercato oggi, come Askoll (di cui abbiamo già molto parlato) o anche Silence, per non parlare di altri produttori cinesi di scooter elettrici, come la famosissima NIU. Il ‘nuovo’ brand parte in ritardo rispetto a loro, certamente, ma sembra non preoccuparsene affatto.

I primi prodotti che verranno venduti in Italia saranno il monopattino elettrico X7 e lo scooter elettrico Robo-S. La Casa vorrebbe presentare un nuovo prodotto in Italia ogni due mesi. E probabilmente arriveranno uno scooter per il delivery, due ‘simil-cinquantini’ a pedalata assistita e uno scooter tipo 125; in programma anche altri due monopattini, X8 e Miku Mini. I prezzi? Per il momento sappiamo quello di Robo-S, di 3.999 euro, e dell’X7, dal 639 euro al momento scontato a 499.