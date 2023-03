Le città senza auto nel mondo esistono

Fonte: 123RF Quali sono le città dove si vive senza auto

La nostra epoca è caratterizzata da una lotta continua contro lo smog e l’inquinamento. Per quanto riguarda la mobilità, si parla ormai da anni della necessità si abbattere le emissioni di CO2 provenienti dai veicoli.

E questo lo sappiamo bene, visto che l’Europa ha appena approvato, nonostante i continui dubbi, un regolamento che molto probabilmente eliminerà le auto a motore termico a partire dal 2035, a favore della sola propulsione elettrica e a zero emissioni. Tanti lamentano il fatto che la produzione di vetture elettriche e lo smaltimento delle batterie inquineranno comunque, per questo il dibattito resta aperto. Ma è tutta un’altra storia.

Il triste primato dell’Italia

Quello di cui vogliamo parlare oggi è un tema curioso, un po’ più “leggero”: è realmente possibile vivere senza auto? Ebbene sì; forse non lo sapete, ma nel mondo ci sono già molte città che lo fanno. Non si tratta chiaramente di una scelta facile, siamo abituati alla comodità di avere un mezzo proprio sempre pronto per ogni necessità, ma l’obiettivo pare essere realizzabile.

Chiaramente non ovunque e per chiunque, soprattutto in Italia, considerando che proprio il nostro Paese detiene un primato negativo: 62 auto ogni 100 abitanti, dovuto anche alla rete dei trasporti pubblici poco efficiente e mal sviluppata e alla carenza di piste ciclabili. Ma vediamo i luoghi dove ormai da tempo si vive senza macchina.

Città senza auto in Europa

Ci sono tanti Paesi in cui si sta disincentivando l’utilizzo dell’auto a favore di piste ciclabili, car sharing e mezzi pubblici. Anche in Italia si era visto un barlume durante l’epoca Covid e lockdown, quando il traffico era completamente azzerato e si pensava al modo di mantenere in eterno quella pace. Ma non è certamente cosa semplice: oggi vivere senza auto nel nostro Paese sembra praticamente impossibile.

Eppure c’è una cittadina nel Bel Paese dove non esistono macchine; stiamo parlando di Chamois, in Valle d’Aosta, ai piedi del Monte Cervino, a 1.800 metri. Pensate che il centro abitato si può raggiungere solo con una funivia, altrimenti è possibile percorrere la mulattiera. Per questo si vive senza alcun veicolo.

Anche a Venezia, per la sua natura lagunare, è impossibile spostarsi in auto. Si tratta forse della più famosa città senza automobili.

Wengen, nella Svizzera tedesca, meta di turismo lento, è accessibile solo con i treni della Wengernalpbahn. Anche a Oslo, come sappiamo, ci sono chilometri e chilometri di piste ciclabili e la città ha potenziato la rete di trasporti pubblici per garantire una mobilità senza auto, almeno ai residenti.

Tra le città senza auto in Europa c’è Hydra, in Grecia: le auto sono state del tutto eliminate, sostituite da taxi d’acqua e asinelli. L’amministrazione vieta infatti l’uso di tutti i veicoli a motore, compresi i motorini che spesso i turisti noleggiano per girare le isole dell’arcipelago.

A Friburgo, nel quartiere di Vauban, non si usa l’auto: è attraversato solo dal tram, che collega il sobborgo con il centro città. Infine Giethoorn è una cittadina totalmente senza strade: ci si sposta a piedi o in barca, non esistono auto.

Città senza auto nel resto del mondo

Mackinac Island, negli Stati Uniti (Michigan), è una delle città senza auto. Si trova tra le acque del Lago Huron, e sono stati gli abitanti stessi a rinunciare alle automobili. Si tratta di una sorta di isolotto, dove vivono circa 500 persone, e dove i veicoli a motore sono praticamente inesistenti già dal 1898, per contrastare l’inquinamento acustico. Ci si sposta in bici, a piedi o addirittura in carrozza, trainati da cavalli: sembra di tornare indietro nel tempo.

Concludiamo l’articolo citando il villaggio di Supai, Arizona, che si può raggiungere solo col mulo, Fire Island, dove la costa si percorre solo piedi o in bici, Lamu (Kenya), cittadini in cui non ci sono strade, quindi si viaggia solo a piedi, e infine nel piccolo villaggio montano di La Cumbrecita, in Argentina – anch’esso senza strade – gli abitanti si spostano a piedi.