Citroën My Ami Buggy: nuova versione speciale

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: Ufficio Stampa Citroën Citroën My Ami Buggy, la Casa lancia la nuova edizione limitata

È in arrivo la nuova Citroën My Ami Buggy, una serie speciale prodotta in sole 1.000 unità, realizzata sulla scia del successo della Ultra Limited Edition venduta online l’anno scorso, e arricchita da nuovi equipaggiamenti. Sarà disponibile in 10 paesi e solo on line, potrà essere ordinata a partire dal 20 giugno 2023 alle ore 10.00.

Spirito d’avventura

La nuova Citroën My Ami Buggy rivendica il suo spirito avventuriero conservando il colore della carrozzeria Kaki e gli elementi di protezione di colore nero, come i rinforzi dei paraurti, le mascherine, le modanature dei proiettori, i parafanghi allargati, le parti inferiori della carrozzeria e lo spoiler posteriore che donano alla piccolina di casa un aspetto robusto.

I tocchi di giallo brillante che vediamo sia all’interno che all’esterno fanno emergere il carattere vitale e fresco dell’auto, e li ritroviamo nei vani portaoggetti, nelle cinghie di apertura e gancio porta borsa, nelle impunture supplementari sui sedili e nei tappetini, e ancora, nei rilievi sul pannello anteriore e nelle frecce direzionali sui passaruota.

Gli equipaggiamenti di serie

Citroën ha fatto un ulteriore passo avanti nella progettazione di questa nuova versione sia all’esterno che all’interno. Anche stavolta ritroviamo i principi di sempre, la My Ami Buggy in edizione speciale non ha né porte, né tetto, per godersi il tempo libero il più vicino possibile alla natura e assaporare un piacevole senso di libertà. La Casa stavolta ha deciso però di aggiungere e di modificare alcuni elementi protettivi, per proteggere il veicolo dalle intemperie.

E infatti, come vediamo, sono stati aggiunti nuovi teli in plastica con cerniere, che completano la protezione del tetto per ottenere un abitacolo praticamente chiuso in caso di vento, freddo e pioggia. Per l’uso quotidiano è possibile invece viaggiare prendendo un po’ d’aria fresca: basta togliere i teli, arrotolarli all’indietro in corrispondenza dei sedili e posizionarli sui montanti delle porte, fissandoli grazie ai bottoni automatici. quando fa molto caldo, durante la stagione estiva, i teli si possono rimuovere totalmente e riporre in garage.

Per poterlo usare in maniera più semplice per tutti, è stato ideato un nuovo sistema di chiusura del tetto: sulla nuova versione speciale della My Ami Buggy troviamo infatti un nuovo tettuccio impermeabile nero che ora si chiude con una cerniera, più pratico e più maneggevole. Un tessuto unico, che si integra perfettamente nel design e che contribuisce a donare uno stile coerente all’intero veicolo. Inoltre, è meno soggetto alle prese d’aria durante la guida.

Fonte: Ufficio Stampa Citroën

Fanno parte del design della nuova versione speciale e limitata della piccola di successo anche le nuove cornici delle porte, il nuovo telaio del tetto e le nuove porte per integrare meglio alcuni equipaggiamenti e migliorare l’estetica complessiva.

Le cornici delle porte e il telaio del tetto infatti servono per fissare i teli trasparenti e la capote alla carrozzeria, in modo da integrarli perfettamente e ottenere una finitura elegante. Nella parte anteriore, il telaio del tetto si prolunga per formare una visiera che funge da parasole e sottolinea l’aspetto ludico di Citroën My Ami Buggy.

Il sistema di chiusura delle porte è identico a quello della versione precedente, si è evoluta solo la forma, vediamo oggi un design che ricorda le capsule del fondo porta delle altre versioni di Ami, sottolineando il rapporto che lega questa nuova edizione speciale e limitata al resto della gamma.

Il quadro strumenti, anche in questa nuova variante della piccola city car di successo, è ancora una volta posizionato sull’alloggiamento del piantone dello sterzo, ed è completato stavolta da una nuova mascherina ad arco, che dona al mezzo un aspetto retrò.

Lo spazio di carico e il sistema di stivaggio

La nuova edizione speciale di Citroën My Ami Buggy presenta un elemento della linea di valigie giallo acido, introdotta nel dicembre 2021 sull’omonimo concept vehicle. Una nuova borsa amovibile, oggetto decorativo unico e ingegnoso, che si inserisce nella forma scavata al centro del volante e che è fissata grazie alle cinghie da zaino con delle clip che si avvolgono intorno ai due archi. Si tratta di un nuovo vano portaoggetti aggiuntivo con cerniera, può essere usato dai nuovi utenti per riporre gli effetti personali, il conducente può anche decidere di portarlo con sé quando lascia la vettura.

Gli accessori di ultima generazione

Gli equipaggiamenti di serie della nuova Citroën My Ami Buggy comprendono un altoparlante Ami inedito e nuovi accessori pensati per la nuova edizione limitata e speciale.

L’Ultimate Ears Boom, in particolare, è un altoparlante Bluetooth leggero che può essere portato praticamente ovunque. Gli amanti della musica possono apprezzare il suono potente e immersivo a 360°, grazie a questo nuovo altoparlante, oltretutto impermeabile e robusto, con una batteria dalla durata di 15 ore. Si inserisce in un’area dedicata nella plancia, vicino al volante.

I clienti potranno ricevere prodotti della linea My Ami Buggy, come l’Ice-Watch e altri due accessori, un pettine e un cappello da barca.

Quanto costa

Il lancio della prima versione di Citroën Ami è avvenuto ormai più di 3 anni fa, nell’aprile del 2020, e da subito si è rivelato una meravigliosa sorpresa nel mercato della micromobilità, grazie al suo design atipico, apprezzato sin dagli esordi.

La city car Ami è facile da maneggiare perché ultracompatta, lunga solo 2,41 metri. Un’altra caratteristica a suo vantaggio è il fatto che è elettrica, e che può essere ricaricata in 4 ore con una semplice presa di corrente da 220 V, come qualsiasi altro elettrodomestico in casa.

Ami è un piccolo quadriciclo che la Casa ha creato per concedere l’utilizzo al maggior numero di persone possibile, da conducenti di tutte le età. Può essere guidato con la stessa facilità da un quattordicenne o da un settantasettenne ed è accessibile a tutti, con un costo totale di proprietà molto conveniente.

Il suo percorso di acquisto online, come per molti prodotti di consumo quotidiano, e la sua più ampia distribuzione attraverso le reti Citroën ma anche non automobilistiche, come Fnac e Darty in Francia e Portogallo, MediaMarkt in Spagna e Italia, Maison Citroën presso Coin Lifestyle Hub (a Milano, Bologna e Catania) in Italia, contribuiscono a semplificare la vita dei clienti.

La Ami è attualmente in vendita in 10 differenti Paesi, ha già conquistato oltre 35.507 clienti in Europa, di cui oltre 10.000 in Italia dal suo lancio commerciale nell’aprile 2020. E non si ferma qui: la popolarità del piccolo quadriciclo della micromobilità continua a crescere senza sosta. La nuova versione My Ami Buggy in edizione speciale sarà in vendita esclusiva (massimo 1.000 unità) a partire dal 20 giugno, al prezzo di listino da 10.490 euro.