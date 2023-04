Citroën, guida autonoma del futuro: le prime immagini

Laureata in filosofia, è SEO Copywriter e Web Editor. Si occupa principalmente di mondi digitali e prospettive future - anche in ambito di motori.

Per la presentazione ufficiale dei Citroën Pod è stato scelto il Salone dell’Auto di Shanghai: il nuovo progetto dell’Ufficio Stile di Citroën in Cina non somiglia neanche lontanamente a un’auto, e nasce per soddisfare le esigenze del mercato cinese, sempre più attento al tema della guida autonoma come chiave di una mobilità sicura e sostenibile.

Tre i rivoluzionari modelli svelati al pubblico di Shanghai: Immersive Air, Cozy Capsule e Wander Café sono l’interpretazione più avveniristica dell’Autonomous Mobility Vision di Citroën, che dal 2020 propone nuovi approcci alla mobilità elettrica fondati su responsabilità e condivisione.

Citroën Pod, il futuro della mobilità elettrica (in Cina)

Citroën guarda al futuro con stile: i tre pod presentati al Salone dell’Automobile di Shanghai, dove è stato svelato in anteprima anche il primo SUV coupé firmato Smart, sono qualcosa di completamente diverso da quello che ci si aspetta di vedere tra gli stand di un salone dell’automobile.

Progettati sulla base del Citroën Skate, le tre capsule futuristiche immaginate dalla Casa francese sono un’interpretazione inedita del concetto di mobilità condivisa a guida autonoma: nel futuro disegnato da Citroën, la mobilità cittadina è piacevole e rilassata, e viaggia su speciali skate a guida autonoma che si spostano su corsie dedicate a una velocità compresa tra 5 e 25 km/h.

A bordo dei Citroën Pod è possibile giocare ai videogiochi, degustare cibi e bevande in totale relax e avventurarsi in un contest di karaoke nel tragitto tra casa e lavoro: superato con un balzo il vecchio concetto di automobile, il concept della Casa francese propone un’esperienza condivisa, open-source e apparentemente libera da ogni riferimento all’esistente.

Citroën: skate a guida autonoma per il futuro della mobilità

Il modello di mobilità proposto da Citroën si basa sull’uso open source del Citroën Skate, la piattaforma universale per la mobilità elettrica presentata dalla Casa francese nel 2021. I tre Pod presentati a Shanghai sono soltanto indicativi: il disegno proposto da Citroën Autonomous Mobility Vision prevede di veder circolare nelle città una grande flotta di robot da trasporto autonomi associati a Pod di tutti i tipi.

Autorità locali, enti pubblici e aziende possono sviluppare il Pod più adatto alle esigenze di mobilità dei propri utenti, portando su strada non soltanto veicoli, ma anche studi professionali, food truck, biblioteche, esercizi commerciali e palestre.

Il tutto 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in base alle esigenze. La mobilità urbana a zero emissioni si fa così più efficiente grazie alla guida autonoma, che permette di mettere su strada un terzo dei mezzi in più, ma anche grazie alle dimensioni ridotte dei nuovi robot da trasporto autonomi, che hanno un ingombro di appena 2,60 per 1,60 metri.

Capsule autonome Citroën Pod: come sono fatte

Nella città del futuro immaginata da Citroën, i taxi robot che si iniziano a vedere in Cina sono una realtà assodata e le persone si spostano su piccole capsule colorate che viaggiano silenziosamente su corsie dedicate: il silenzio, nel disegno della Casa francese, può essere occasionalmente rotto dall’audio di un film o dalle canzoni del karaoke provenienti da una delle capsule.

Al Salone di Shanghai è esposto in questi giorni Immersive Air, l’unico dei tre Citroën Pod ad essere stato realizzato fisicamente: una capsula ovale, chiusa da una grande porta scorrevole in vetro colorato, all’interno della quale è possibile giocare ai videogiochi, ascoltare musica, cantare canzoni o guardare film mentre ci si sposta verso la propria destinazione.

Gli altri due concept Citroën sono stati presentati soltanto in versione digitale, lasciando immaginare un futuro ancora tutto da disegnare: Cozy Capsule è il nome del Pod ispirato alle bottiglie di profumo francesi, un ambiente comodo e accogliente perfetto per il ritorno a casa dopo una giornata di lavoro, mentre Wander Café è la declinazione futuristica di un piccolo bistrot su ruote.

Cozy Capsule e Wander Café sono pensati per trasportare uno o due passeggeri, su un comodo sedile arancione a forma di guscio d’uovo o su eleganti poltroncine all’aperto. Mentre Cozy Capsule è un ambiente chiuso, dotato di depuratore d’aria e piantine auto-irriganti sospese sul soffitto, il modulo Wander Café propone una versione open air della mobilità urbana del futuro, che ci immagina sorseggiare comodamente un aperitivo in uno dei tanti tragitti quotidiani da un capo all’altro della città.