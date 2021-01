Bosch eBike System, il ciclocomputer Nyon rivoluziona le bici elettriche

editato in: da

Bosch ha creato il nuovo ciclocomputer all-in-one Nyon, una soluzione di Connected Biking di ultima generazione, che cambia completamente il modo di vivere la mobilità sulla bici elettrica e che si è aggiudicato il “CES 2021 Innovation Awards Honoree” nella categoria “Vehicle Intelligence & Transportation”.

La Consumer Technology Association presenta ogni anno i riconoscimenti per le innovazioni pionieristiche nella tecnologia e nel design dei prodotti consumer. Claus Fleischer, CEO di Bosch eBike Systems, ha spiegato: “Soluzioni digitali come il ciclocomputer Nyon migliorano l’esperienza di guida delle eBike e ridefiniscono la mobilità perché offrono un modo di spostarsi flessibile, rilassato e sicuro. Il CES 2021 Innovation Award è un riconoscimento per il nostro lavoro e ci stimola a perseguire la nostra visione di mobilità con le soluzioni di Connected Biking”.

Il ciclocomputer Nyon all-in-one offre funzionalità di navigazione, monitoraggio dell’attività di fitness, orologio digitale e informazioni basate sulla topografia e connette il ciclista al mondo digitale mediante Bluetooth e WiFi. L’utente può connettersi all’app eBike Connect con lo smartphone e scambiare dati sui percorsi e sulle attività. Il ciclista può usare Nyon in modo semplice e intuitivo grazie al display touch e alla centralina elettronica mentre pedala. Il ciclocomputer di ultima generazione realizzato da Bosch (nei giorni scorsi abbiamo visto “lo scontro” sulle auto elettriche) per le biciclette elettriche sarà presentato all’evento “All-Digital CES 2021”, che si terrà online dall’11 al 14 gennaio 2021.

Si tratta di un dispositivo che viene fissato al manubrio della bici con un apposito supporto, in grado di offrire moltissime inedite funzionalità. L’interfaccia per il ciclista è lo schermo touch da 3,2 pollici a colori e in alta definizione del dispositivo, collegato alla centralina elettronica.

Il ciclocomputer Nyon di Bosch (già attiva nel settore delle bici elettriche) consente all’utente la personalizzazione delle schermate e oltretutto è resistente all’acqua. Permette agli utenti la sincronizzazione continua dei dati di navigazione non appena acceso e connesso allo smartphone o alla rete Wlan, collegandosi all’account dell’utente sul portale eBike Connect e sincronizzando i dati di marcia. Consente inoltre di monitorare la potenza e la frequenza della pedalata, calcolando le prestazioni del ciclista e mostrando il consumo di calorie (collegandolo al cardio-frequenzimetro). I valori legati all’allenamento si possono visualizzare sia tramite l’app sia attraverso il portale.