BMW svela un nuovo sorprendente veicolo elettrico per la città

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: Ufficio Stampa BMW Motorrad Nuovo BMW CE 02: l'eParkourer elettrico per la città

Abbiamo seguito da vicino, ormai due anni fa, il lancio dello scooter elettrico CE 04 di BMW Motorrad. Oggi la Casa ha deciso di presentare sul mercato un nuovo mezzo elettrico pensato per i centri urbani, perseguendo la propria strategia di mobilità elettrica.

Uno scooter non scooter, che la Casa stessa ha definito come un eParkourer, che grazie alla trazione elettrica, al design moderno e alle soluzioni innovative, si fa promotore di una mobilità tutta nuova, in grado di offrire grande divertimento di guida in ambiente urbano.

L’eParkourer per le aree urbane

Una nuova porta di accesso al mondo delle due ruote del marchio, oggi attentissimo al tema della mobilità a zero emissioni soprattutto in città.

Un nuovo scooter elettrico, pensato soprattutto per i clienti giovani, un mezzo che la Casa stessa definisce né una e-motorbike né un e-scooter, ma un eParkourer, creato per la città e l’ambiente urbano. Un veicolo elettrico pratico e agile, ma anche robusto, nonostante sia ridotto all’essenziale in termini di design.

Si presenta con due ruote grandi, che assicurano solidità e allo stesso tempo il divertimento di guida su molti terreni. Il colore di base scelto per il telaio, le ruote, il parafango anteriore e la carenatura della piastra del manubrio è il nero, mentre per la copertura del motore la Casa he optato per il grigio granito metallizzato opaco: il contrasto che si crea è molto entusiasmante, tanto quanto il gioco creato dalle superfici opache e lucide.

C’è anche una versione speciale HIGHLINE, in questo caso il nuovo BMW CE 02 si presenta con un aspetto estroverso e colorato. Le forcelle anodizzate in oro e il design “a nastro” in combinazione con il colore Petrol rendono questo eParkourer così moderno, innovativo e orientato al futuro.

Motori e potenza: le varianti a listino

Il nuovo mezzo elettrico BMW CE 02 può essere guidato anche dai giovani alle prime armi, a partire dai 16 anni, grazie alla sua potenza massima di 11 kW (15 CV). Nella versione da 4 kW (5 CV) (potenza nominale 3,2 kW (4 CV)) limitata a 45 km/h, il nuovo scooter è adatto anche a coloro che sono in possesso solo di patente AM e può essere guidato in Italia a partire dall’età di 14 anni e da chi è in possesso della patente per auto.

È chiaro che le normative variano da Paese a Paese, ma per quanto riguarda l’Italia la legge dice quanto appena riportato. Il potente motore dà al nuovo eParkourer di BMW – nella versione da 11 kW – la capacità di accelerare rapidamente ai semafori e offre un’esperienza di guida dinamica e divertente al pilota.

Fonte: Ufficio Stampa BMW Motorrad

Con una velocità massima di 95 km/h, lo scooter elettrico CE 02 è reattivo e rapido anche sulle strade a scorrimento veloce, mentre l’autonomia di oltre 90 km (per la versione da 11 kW secondo WMTC) consente di affrontare lunghe avventure in città.

Per quanto riguarda il peso, il mezzo è leggero, è stato ridotto infatti a soli 132 kg (versione da 11 kW) o 119 kg (versione da 4 kW) e questa caratteristica, insieme all’altezza ridotta della sella di soli 750 mm, permette al veicolo di vantate caratteristiche di maneggevolezza di alto livello, fondamentali per chi guida.

Il nuovo CE 02 è dotato di serie delle modalità di guida Flow e Surf:

la prima offre l’assetto ottimale per navigare nel traffico urbano;

la seconda garantisce invece al pilota un’esperienza di guida dinamica al di là del traffico cittadino.

La modalità di guida sportiva Flash è disponibile anche come optional come parte dell’equipaggiamento opzionale HIGHLINE e come accessorio originale BMW Motorrad.

Ricarica elettrica e connettività

Il nuovo e sorprendente veicolo BMW CE 02 è dotato di serie di un caricabatterie esterno con una potenza di carica di 0,9 kW, che permette di effettuare i processi di ricarica in modo rapido e comodo utilizzando le normali prese domestiche.

La ricarica può essere ancora più veloce con il caricabatterie rapido in grado di erogare una potenza di 1,5 kW, un accessorio che è disponibile nell’equipaggiamento opzionale HIGHLINE e originale BMW Motorrad (che viene dotato al cliente solo per la versione da 11 kW).

Per quanto riguarda la struttura, il nuovo BMW CE 02 si affida a un telaio a doppio anello rigido in acciaio tubolare. All’anteriore lavorano le forcelle telescopiche con ammortizzazione idraulica, mentre al posteriore sono stati scelti da BMW un forcellone monobraccio e un ammortizzatore a perno diretto.

La moto elettrica per la città monta pneumatici larghi su cerchi in lega leggera in fusione con design a disco pieno, mentre i freni a disco sono in grado di garantire una decelerazione sicura dell’anteriore e del posteriore. L’ABS BMW Motorrad opera sull’anteriore.

Sulla plancia, il nuovo eParkoure di BMW, lo scooter elettrico CE 02 per il 2023, è dotato di un display TFT di facile lettura, che mostra al conducente tutte le informazioni sulla velocità di marcia, sullo stato di carica della batteria e molto altro ancora.

Fonte: Ufficio Stampa BMW Motorrad

È presente una presa di ricarica USB-C, che permette di alimentare anche il proprio smartphone. Il pilota può usare l’app BMW Motorrad Connected, attraverso la quale lo smartphone può mostrare i tempi di ricarica grazie al collegamento via Bluetooth, come accade sullo scooter elettrico di successo BMW CE 04, che già conosciamo sin dal momento del suo lancio sul mercato.

Nella variante HIGHLINE del BMW CE 02, la modalità cradle consente di utilizzare in modo sicuro l’app BMW Motorrad nello smartphone (tenuto in un supporto per smartphone) che funge da display aggiuntivo utilizzando la tastiera sul manubrio.

Non è tutto, la Casa dà anche la possibilità di registrare i viaggi utilizzando l’app. Con i BMW Motorrad Connected Services (inclusi anche nel pacchetto HIGHLINE) lo stato della carica e altre informazioni sul veicolo CE 02 possono essere visualizzate in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo tramite l’app.

Il prezzo di listino

Per il momento non abbiamo ancora una data certa di lancio e nemmeno delle informazioni ufficiali sui prezzi, ma possiamo dire che il nuovo eParkourer dovrebbe arrivare su strada all’inizio del 2024. Il listino ufficiale sarà comunicato nei prossimi mesi, i prezzi però potrebbero aggirarsi attorno agli 8.750 euro per la versione da 11 kW e ai 7.750 euro per la variante da 4 kW.