La bici elettrica che trasporta 158 kg arriva in Europa: il prezzo

Arriva anche in Europa la RadWagon 4, la bici elettrica capace di trasportare 158 kg. Si tratta di una bici-cargo a emissioni zero che potrà aiutare molto le piccole attività a consegnare merci e pasti a domicilio, in un periodo storico in cui l’emergenza Coronavirus ha portato ad un incremento del servizio di delivery.

La RadWagon 4 è prodotta da Rad Power, la più grande azienda di bici elettriche presente negli Stati Uniti d’America. Il marchio è conosciuto soprattutto per la produzione di modelli che risultano essere pratici, affidabili e sono venduti a prezzi contenuti e abbordabili, che vanno incontro alle esigenze di tutti i clienti.

L’ultima creazione della Casa statunitense è dotata di una pedalata assistita che consente di raggiungere i 25 km/h, grazie a un motore da 750 W e 80 Nm di coppia. Con il Governo che ha varato dei bonus per l’acquisto di biciclette dopo l’emergenza Coronavirus, gli italiani hanno un motivo in più per puntare sulle due ruote e la RadWagon 4 potrebbe essere un modello capace di imporsi con forza sul mercato.

La bici dispone di una batteria agli ioni di litio da 672 Wh e garantisce fino a 88 km di autonomia, con una capacità di carico fino a 158 kg. Il suo peso, includendo anche la batteria, arriva a 34,8 kg. Rad Wagon la presenta sul mercato europeo a 1.499 euro. Il prezzo di lancio risulta molto interessante: in questa fascia di costo, infatti, nessun altro concorrente offre le stesse possibilità, considerando anche il fatto che sulla bici è possibile montare sia i cestini che i seggiolini per i bambini.

La mobilità a emissioni zero è destinata a crescere sempre di più in Italia. A favorirla è il bonus per l’acquisto di biciclette, e-bike, segway, hoverboard, monopattini e monowheel elettrici inserito nel Decreto Rilancio del Governo Conte. Il bonus prevede un rimborso pari al massimo al 60% del valore del mezzo e possono beneficiarne tutti i maggiorenni residenti in Comuni al di sopra dei 50 mila abitanti.

Con il trasporto sostenibile in forte crescita, le grandi aziende si stanno muovendo di conseguenza. Non a caso la Ducati ha firmato una nuova linea di monopattani elettrici e di e-bike pieghevoli, dando vita ad una partnership con MT Distribution.