La e-bike più potente sul mercato

editato in: da

Aventon presenta Aventure, il suo nuovo modello di e-bike: con i suoi cinque livelli di assistenza alla guida e una batteria agli ioni di litio da 720 Wh in grado di garantire 72 km di autonomia, è la bici elettrica più potente sul mercato.

Aventure colpisce già a partire dal design: il costruttore californiano ha realizzato un modello a metà strada tra una fat e-bike e un’e-mbt che riesce a coniugare le performance dei due esemplari. Al momento della presentazione, Aventon Bikes ha definito la Aventure come “la bicicletta più potente e versatile della sua categoria progettata fino ad ora”: garantisce performance di alto livello su qualsiasi tipo di terreno, anche quello sabbioso.

La Aventure viene lanciata su un mercato in grande crescita come quello delle bici elettriche: popolari in tutto il mondo, le e-bike hanno riscosso grande successo anche in Italia, soprattutto grazie al Bonus Mobilità proposto dal Governo in risposta alla pandemia che ha limitato tanti spostamenti al di fuori del proprio comune di appartenenza.

Il propulsore della Aventon Aventure è un Bafang da 750 W che consente di erogare fino a cinque livelli di assistenza. La nuova e-bike della Casa statunitense è dotata di una batteria removibile agli ioni di litio da 720 Wh, alloggiata lungo il tubo obliquo del telaio. Stando a quanto dichiarato dal costruttore, la batteria è in grado di garantire un’autonomia di 72 km.

La forcella ammortizzata anteriore consente al ciclista di avere a disposizione sia il massimo del comfort che quello della tenuta, su qualsiasi tipo di terreno. La nuova e-bike, definita la più potente sul mercato, monta pneumatici Kendra Krusade da 4 pollici che sono protetti da parafanghi integrati e dotati di fianchi riflettenti.

La sicurezza rappresenta un altro punto di forza di questo modello, caratterizzato dalla presenza di freni a disco idraulici con rotori da 180 mm. Il manubrio, inoltre, non ha nulla da invidiare in termini di tecnologia: il cockpit a colori è molto intuitivo e mostra al ciclista diverse informazioni in tempo reale, come la velocità la carica dell’accumulatore, la distanza percorsa e il livello di pedalata assistita.

Tutte queste informazioni sono sincronizzate con l’App dedicata che comunica direttamente con il proprio smartphone. La versatilità, la potenza, la sicurezza e la tecnologia della Aventure sono racchiuse in 33 kg di peso che si discostano dai 10,5 kg della Ribble, nella top 5 delle e-bike più leggere al mondo. Tra gli optional c’è anche un portapacchi multiuso. Il prezzo della nuova e-bike di Aventon è di 1.899 dollari: il modello è disponibile nei colori verde scuro e nero.