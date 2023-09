Auto Full Hybrid: a chi conviene davvero

Fonte: 123rf Auto Full Hybrid: a chi conviene

Gli automobilisti di tutto il mondo non hanno mai avuto, così come in questo periodo storico, una scelta così ampia sul tipo di automobile da acquistare. E non parliamo dei vari modelli o della scelta tra un marchio e l’altro, il riferimento è proprio al motore e al tipo di alimentazione. Non ci sono solamente quella a benzina, le diesel e quelle elettriche, c’è anche un intero universo di auto ibride che comprendono le Full Hybrid, le Plug-In Hybrid e le Mild Hybrid. Soffermiamoci proprio sulle prime tra quelle indicate – ovvero le auto Full Hybrid – e vediamo a chi è consigliato l’acquisto e a chi invece no.

Auto Full Hybrid: cosa sono?

Ma che cosa si intende per auto Full Hybrid? Le vetture che fanno parte di questa categoria sono quelle che montano due motori: uno termico e uno elettrico. Ma non solo: queste automobili sono anche in grado di percorrere dei tratti di strada, parliamo di lunghi tratti e numerosi chilometri, in modalità completamente elettrica. Ed è proprio questa caratteristica che le differenzia della auto Plug-in Hybrid o da quelle Mild Hybrid.

Differenze tra auto Full Hybrid, auto Plug-in Hybrid e auto Mild Hybrid

Vediamo allora, in sintesi, quali sono le principali differenze tra le auto Full Hybrid e le altre automobili ibride. I veicoli Mild Hybrid sono quelli che hanno un motore termico, che sia a benzina o diesel, abbinato a un piccolo motore elettrico alimentato da una batteria compatta.

Le auto Plug-in Hybrid sono invece una sorta di via di mezzo tra le automobili Full Hybrid e quelle puramente elettriche. Così come quest’ultime, hanno una batteria elettriche che si ricarica attraverso le classiche colonnine, di conseguenza, sono consigliabili a coloro che hanno la possibilità, nel proprio garage o nel cortile di casa, di installare una colonnina di ricarica.

Auto Full Hybrid: come funzionano

Nelle auto Full Hybrid la partenza avviene in modalità elettrica, in fase di accelerazione invece i due motori lavorano insieme. Durante la frenata, il dispositivo elettrico diventa una sorta di generatore che permette di ricaricare la batteria attraverso l’energia cinetica che viene prodotta.

Auto Full Hybrid: i vantaggi

Andiamo allora a vedere quali possono essere i vantaggi nello scegliere di acquistare un’auto Full Hybrid. Sono diversi e non riguardano solamente l’impatto che questo tipo di veicoli hanno sull’ambiente.

A differenza delle auto puramente elettriche, per esempio, non hanno la necessità di essere ricaricate alle colonnine elettriche: come spiegato in precedenza, infatti, la batteria si ricarica con l’energia cinetica prodotta in fase di frenata. E’ evidente come questo sia un vantaggio rispetto all’acquisto di un’auto puramente elettrica, perché non obbliga l’installazione di una colonnina privata per la ricarica o di cercarne una pubblica (i cui costi sono comunque maggiori).

Grazie al fatto che queste automobili possono viaggiare per diversi chilometri in modalità elettrica, i consumi sono ridotti (e questo permette un risparmio all’automobilista) e allo stesso tempo l’impatto ambientale è minimo. E poi, aspetto tutt’altro che secondario, i costi d’esercizio sono bassi.

Auto Full Hybrid: gli svantaggi

Attenzione però, come d’altronde qualsiasi altra tipologia di automobile, non ci sono solamente dei pro dietro l’acquisto delle automobili Full Hybrid. Per una visione d’insieme più completa, vediamo anche quali sono gli svantaggi che potreste riscontare scegliendo una vettura di questo tipo.

Il primo svantaggio è legato all’efficenza non particolarmente elevata quando viaggiate in autostrada o comunque strade percorribili ad alta velocità. Nell’elenco dei contro inseriamo anche le questioni legate allo spazio: la capacità del bagaglio è ridotta rispetto a quella di un veicolo dello stesso modello che non è Full Hybrid, questo per via della presenze delle batterie, il cui peso incide anche sulla guida.

Auto Full Hybrid: perché si risparmia?

Con un’auto Full Hybrid si risparmia per quanto riguarda i consumi ma, come detto in precedenza, i costi in generale sono minori. Questo perché il motore elettrico, rispetto a un normale motore termico, è composto da un numero minore di componenti.

Va poi considerato che proprio il fatto che sotto al cofano di questi mezzi siano presenti due motori e proprio grazie all’alternanza tra questi, quello termico ha un’usura minore, questo significa che necessita anche di meno manutenzione (anche i cambi dell’olio, per esempio, saranno di meno). Tutto ciò permette all’automobilista di avere un notevole risparmio.

Auto Full Hybrid: a chi conviene acquistarne una

Leggendo i vantaggi e gli svantaggi che abbiamo elencato nei paragrafi precedenti si può intuire a chi è consigliato maggiormente l’acquisto delle auto Full Hybrid. Questo tipo di vetture si comportano in maniera egregia in città o comunque quando si percorrono strade a velocità ridotta, sono invece meno performanti rispetto ad altre automobili quando invece si viaggia in autostrada.

Va da sé che le auto Full Hybrid sono consigliate particolarmente a chi l’automobile la utilizza soprattutto per i brevi spostamenti, che siano quelli da casa al posto di lavoro o per svolgere le varie commissioni.

Insomma, se siete alla ricerca di un’automobile per muovervi principalmente nel vostro centro abitato, che non consumi molto e che abbia un basso impatto sull’ambiente, allora potete prendere seriamente in considerazione l’idea di acquistare una vettura di questo tipo.

Auto Full Hybrid: a chi non conviene acquistarne una

Nel caso un cui l’automobile la utilizziate molto per viaggi lunghi, per spostarvi da una città all’altra, che sia per motivi di lavoro o di piacere non importa, in consiglio che vi diamo è quello di orientarvi su una diversa tipologia di veicolo.

Auto Full Hybrid: i prezzi

Ma quanto costano le auto Full Hybrid? Ovviamente, così come per qualsiasi altra tipologia di automobile, il costa dipende dal modello di automobile scelto. I prezzi partono comunque sono superiori ai 20.000 euro: non ci sono modelli di veicoli Full Hybrid a un prezzo inferiore. Tra i modelli più economici citiamo la Renault Clio (da 21.600 euro), la Mazda2 (da 21.850), la Toyota Yaris Hybrid (da 24.100 euro), la Honda Jazz (da 24.300 euro).

Ma se il costo di questi mezzi non è propriamente dei più bassi, è importante ricordare che la spesa iniziale viene poi compensata dai costi di gestione e dai consumi molto bassi: questi due fattori permettono di avere un notevole risparmio nel corso degli anni.