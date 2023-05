Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: 123RF Auto elettriche: la classifica delle più vendute in Italia da gennaio ad aprile 2023

Le auto elettriche si stanno diffondendo sempre più e infatti, nel quadrimestre appena concluso, i numeri sono aumentati parecchio rispetto allo stesso periodo del 2022. Flotte e noleggi hanno dato un grande contributo all’aumento dei numeri, ma comunque in Italia si sta verificando quello che possiamo quasi definire un boom di auto elettriche. Sono state in tutto 3.996 le immatricolazioni di aprile 2023, rispetto alle 3.077 dello stesso mese del 2022.

La crescita delle auto elettriche in Italia

Nel primo quadrimestre del 2023 l’automobilista medio, secondo i dati UNRAE, ha dimostrato una crescente attenzione nei confronti delle auto elettriche. E infatti in Italia, da gennaio, sono state immatricolate parecchie vetture a batteria, esattamente il 41,8% in più rispetto al 2022, 20.454 al posto di 14.427.

Sicuramente parlare di boom di auto elettriche è eccessivo, ne siamo consapevoli, ma i numeri sono comunque ottimi. Vediamo ora quali sono le auto elettriche più vendute in Italia ad aprile 2023.

La classifica delle auto elettriche più vendute

Decimo posto per il SUV Audi Q4 e-tron, con 670 immatricolazioni. L’auto vanta una potenza di 204 cavalli, fino a 528 chilometri di autonomia, e un prezzo di listino che parte da 56.650 euro.

Nona posizione della classifica delle auto elettriche più vendute oggi in Italia occupata dalla Peugeot e-208, che da inizio 2023 è stata venduta in 684 unità. Il prezzo di listino parte da 36.780 euro, per una vettura in grado di sprigionare 136 cavalli di potenza e di garantire un’autonomia WLTP di 362 chilometri.

Tra le auto elettriche più economiche in assoluto, e all’ottavo posto della top ten in Italia, troviamo la Dacia Spring (appena proposta nell’allestimento Extreme), con 702 immatricolazioni da gennaio ad aprile 2023, 45 cavalli, autonomia fino a 230 km e prezzi di listino da 21.450 euro.

La MG4 è stata accolta bene dagli italiani: una delle più recenti e già al settimo posto in classifica tre le elettriche più vendute. Le immatricolazioni ad oggi sono 723, per una vettura che costa a partire da 30.790 euro e che sprigiona 170 cavalli di potenza.

Sesto posto nel primo quadrimestre del 2023 per la Twingo E-Tech, con 774 unità vendute 82 cavalli di potenza, 270 km di autonomia nel ciclo WLTP e prezzi di listino da 24.050 euro.

Quinto posto nella classifica delle auto elettriche più vendute in Italia fino ad aprile 2023 per Renault Megane E-Tech. Le immatricolazioni del primo quadrimestre si attestano a 877 unità, per un’auto che costa da 42.450 euro e che sprigiona 131 cavalli di potenza.

A un passo dal podio Tesla Model 3, la low cost di Elon Musk, in quarta posizione con 1.569 immatricolazioni, 41.490 euro di listino, 325 cavalli e 626 chilometri di autonomia.

Il podio

Terza posizione per Smart Fortwo, con 1.697 immatricolazioni in Italia da gennaio ad aprile 2023, 8/2 cavalli di potenza, un consumo medio (WLTP) di 17,4 kWh/100 km, 132 chilometri di autonomia e prezzo di listino da 25.770 euro.

Sul secondo gradino del podio troviamo la mitica icona Fiat, l’amatissima Fiat 500e, che da gennaio ad aprile 2023 ha visto un totale di 1.902 immatricolazioni. 95 cavalli di potenza e 321 chilometri di autonomia, per un prezzo di listino da 28.950 euro.

E infine arriviamo all’auto elettrica più venduta in Italia da gennaio 2023: Tesla Model Y, con ben 3.440 unità vendute, contro meno di 1.000 immatricolazioni dello stesso periodo del 2022, esattamente 937. Con la potenza di 325 cavalli e 533 km di autonomia, il prezzo di listino parte da 46.990 euro.