Si parla di auto elettriche ma mancano colonnine

La transizione elettrica ormai sta prendendo sempre più forma, si parla di vetture a zero emissioni da tempo, e quasi tutte le Case automobilistiche hanno un modello di questo tipo nel loro listino. Gli obiettivi di elettrificazione totale ormai sono noti a tutti: entro il 2035, secondo le direttive europee, molto probabilmente non si produrranno più veicoli a benzina e diesel.

In questo scenario molto chiaro e ecosostenibile, l’Italia purtroppo resta indietro per quanto riguarda le infrastrutture. Non è la prima volta che ne parliamo, anzi, avevamo già approfondito il discorso della carenza di colonnine di ricarica sul territorio nazionale, e la situazione non sembra cambiare. Oggi l’allarme di Motus-E, l’associazione che raggruppa tutti gli stakeholders del settore della mobilità elettrica: “Ogni 100 km di autostrada ci sono soltanto 1,2 punti di ricarica veloce”. Non bastano ovviamente.

Il report di Motus-E: la presenza di infrastrutture in Italia

L’analisi di Motus-E riguarda nello specifico la presenza di colonnine di ricarica di auto elettriche in Italia, e in particolare ha preso in considerazione l’incremento delle stazioni di rifornimento di energia distribuite sul territorio nazionale. Il report ovviamente riguarda i dati del 2021 (aggiornati al 31 dicembre) e parla di un significativo aumento, pari al 35%. Questo significa che sono state installate 6.700 unità in più, per arrivare ad un totale di 26.024 unità. Le infrastrutture sono in tutto 13.233, in 10.503 postazioni accessibili al pubblico.

Analizzando in maniera dettagliata le colonnine, Motus-E ha stabilito che tra i punti di ricarica standard, il 73,6% del totale è di tipo lenta (3-7 kW) e rapida (11-22 kW), solo il 6,1% del totale invece riguarda le infrastrutture per la ricarica ultrarapida, con più di 50 kW di potenza.

La situazione italiana

Come già anticipato, anche secondo gli analisti di Motus-E il nostro Paese oggi è in estremo ritardo. I punti di ricarica rapida sul territorio italiano infatti oggi sono solo 1,2 ogni 100 km di autostrada. E aggiungono: “Nonostante le misure che sono state prese a livello nazionale per l’infrastrutturazione autostradale, ad oggi non ci risulta nessun bando pubblicato da parte dei concessionari autostradali per la realizzazione e gestione di una rete di ricarica per veicoli elettrici”.

I numeri di colonnine nelle città e nei centri urbani invece sono altri, e positivi, ma nonostante questo la transizione energetica ha bisogno di un impegno maggiore, ciò che è stato fatto sinora non basta. Gli esperti sottolineano: “Nel 2022 sarà fondamentale adottare un approccio unificato tra i vari comuni, e per questo Motus-E ha predisposto una bozza di regolamento semplice, efficace e veloce che possa aiutare i comuni nella stesura dei propri regolamenti, oltre ad una applicazione della normativa esistente”.

La distribuzione geografica delle colonnine di ricarica

Ultimo dato molto significativo riguarda la discrepanza tra il nord e il sud in Italia. Se infatti il 57% delle infrastrutture si trova nell’Italia settentrionale, solo il 20% sono al sud e nelle isole e il 23% al centro. E non è tutto, perché il 34% delle stazioni di rifornimento si trova nei capoluoghi di provincia, il resto nei vari comuni. La Lombardia pare essere la regione in vetta alla classifica, secondo i dati raccolti da Motus-E.