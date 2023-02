Auto elettriche: arrivano nuovi hub di ricarica ultra rapida

Fonte: Electra

Ormai è chiaro: il futuro della mobilità è elettrico. L’idea di un futuro sempre più sostenibile, la necessità di cambiare il modo di muoversi in città (e non solo), ma anche la scarsità di materie, prime stanno imponendo da tempo un cambio di rotta.

I veicoli elettrici crescono con costanza. Oggi, secondo le ultime stime, sono appena l’1,5% delle 326 milioni di auto presenti in Europa. Numeri destinati a salire a 65 milioni nel 2030 e a 130 milioni nel 2035. Previsioni importanti che si affiancano alle nuove misure messe in campo dall’Unione Europea che ha fissato, dal 2035, l’immissione sul mercato esclusivamente di veicoli a emissioni zero.

Il tempo stringe, dunque ed è arrivato il momento di fare qualcosa per favorire la transizione verso una mobilità che sia a più sostenibili e a zero emissioni. Un obiettivo importante, verso cui punta Electra, azienda specializzata nella ricarica veloce e ultraveloce per i veicoli elettrici. Un’impresa smart e che guarda al futuro con l’intenzione di creare in Italia una rete di hub supercharger, ossia delle stazioni che possano garantire la ricarica completa di un veicolo in appena 15-30 minuti.

Spot fondamentali per la rivoluzione elettrica, alimentati con energia sostenibile e distribuiti in spazi pubblici e privati di supermercati, grandi negozi e catene alberghiere. Con una accessibilità H24 e zero code, grazie alla possibilità di prenotare in anticipo tramite l’app la postazione di ricarica.

Nata nel 2021 in Francia, grazie all’impegno di Aurélien de Meaux (CEO), Augustin Derville (CTO) e Julien Belliato (COO), Electra sbarca in Italia puntando alla ricarica dei veicoli elettrici. Un tema spesso dibattuto e che rappresenta spesso un freno per chi vorrebbe acquistare un’auto ecologica.

Per approfondire il tema e scoprire la strategia di Electra nel nostro Paese abbiamo intervistato Eugenio Sapora, General Manager di Electra Italia.

Perché Electra ha scelto proprio l’Italia come uno dei primi mercati in cui espandersi?

L’Italia è un mercato con grandi potenzialità per quanto riguarda la mobilità elettrica e l’interesse è alto, come confermano anche i decreti recentemente pubblicati dal MASE e registrati dalla Corte dei Conti, che mettono a disposizione 713 milioni di euro previsti dal PNRR per installare entro fine 2025 nuove stazioni di ricarica per i veicoli elettrici sulle superstrade e nei centri urbani. In Italia, a dicembre 2022, si contano circa 171.000 auto elettriche pure circolanti ma il numero di auto elettrificate potrebbe toccare quota 6 milioni entro il 2030, secondo le stime del Piano Energia e Clima (PNIEC), con 7 potenziali acquirenti su 10 orientati proprio all’acquisto di veicoli elettrici. Tuttavia, la rete infrastrutturale deve essere ampliata e resa più efficiente e soprattutto capillare: per un quarto degli italiani la difficoltà legata alla ricarica del veicolo elettrico potrebbe influire sull’acquisto. Al momento nel nostro Paese la distribuzione geografica delle stazioni di ricarica non è omogenea, con più della metà (57%) situata nel Nord Italia e un terzo disponibile nei capoluoghi di provincia ed il restante negli altri comuni del territorio.

Quali sono gli obiettivi di Electra in Italia?

Nel prossimo triennio puntiamo a rivoluzionare l’infrastruttura di ricarica in Italia, investendo 200 milioni di euro e installando 3.000 colonnine di ricarica ultra rapida, per arrivare a posizionarci come leader del settore. Attraverso partnership e collaborazioni vogliamo diventare un punto di riferimento per i settori retail, alberghiero e automobilistico. Guardando all’Europa, Electra intende espandersi a breve anche in Spagna, Austria e Svizzera e distribuire oltre 8.000 punti di ricarica supercharger entro il 2030 in tutta Europa.

In che cosa si differenzia Electra dagli altri player del mercato?

In primis, siamo un pure player, ovvero concentriamo il nostro business unicamente sul tema della ricarica rapida. Inoltre, mettiamo a disposizione dei nostri interlocutori, sia pubblici che privati, un modello innovativo: supportiamo l’intero processo di installazione delle stazioni di ricarica presso parcheggi accessibili al pubblico di centri commerciali e supermercati, hotel e ristoranti, città ed enti locali. Di fatto, ci prendiamo carico di tutti gli investimenti necessari per trasformare e gestire gli hub, dall’acquisto del materiale alle pratiche amministrative, dalla progettazione all’installazione, dalla manutenzione al servizio clienti.

Come funzionano gli hub?

Ogni hub viene pensato e realizzato da uno studio di progettazione per installare e realizzare le stazioni con la massima cura, nel rispetto del contesto e dell’attività presso cui si trova il parcheggio. Una volta che la stazione è in servizio, ci occupiamo di gestirla e manutenerla. La cosa interessante è che questo sistema consente ai proprietari dei parcheggi di mettere a reddito a lungo termine questi spazi, affittandoli ad Electra per l’usufrutto del terreno per l’installazione degli hub di ricarica super rapida. Inoltre, soprattutto nel caso di supermercati, grandi negozi, centri commerciali, catene alberghiere, la possibilità di mettere a disposizione nei propri parcheggi hub di ricarica super veloci diventa un’opportunità per migliorare l’esperienza della clientela, fidelizzarla e attrarre nuovi utenti, che potranno ricaricare l’auto mentre si dedicano, ad esempio, alla spesa o ad altre attività.

I proprietari di auto elettriche come potranno utilizzarli?

Lato consumatore, invece, mettiamo a disposizione un’app per smartphone tramite la quale l’automobilista può individuare e prenotare in anticipo la colonna per la ricarica più vicina e più adatta al proprio veicolo, ricevendo una stima dei tempi e dei costi di ricarica. Questo evita attese inutili: l’automobilista non deve aspettare che si liberi un posto per ricaricare, ma troverà la colonnina prenotata libera al suo arrivo. Il pagamento avviene semplicemente tramite app.

