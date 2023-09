Fonte: iStock Risparmi per comprare un'auto elettrica.

Il mercato delle auto elettriche in Italia, pur stentando a decollare, negli ultimi anni è cresciuto, conquistando una significativa fetta di automobilisti.

Rispetto ad altri Paesi, però, il nostro è ancora indietro per diversi motivi: su tutti i prezzi considerati ancora troppi alti. In generale i costi delle vetture a zero emissioni stanno pian piano scendendo, ma mediamente restano ancora abbastanza elevati: per comprare un modello di dimensioni simili con motore a combustione, uno elettrico costa sempre di più.

Altra questione da tenere in considerazione quando si pensa di passare a un veicolo elettrificato riguarda l’impatto che l’acquisto ha sul reddito familiare. Il portale Hippo Leasing ha fornito un’analisi che spiega quanto tempo occorre, in media, per acquistare un’auto elettrica prendendo in considerazione automobilisti appartenenti a 25 diversi Paesi europei.

Quanti risparmi occorrono per acquistare un’auto elettrica

Per l’analisi il portale si è basato sulle cinque auto elettriche più vendute in Europa secondo i dati delle vendite del secondo trimestre del 2022 forniti dal Global Passenger Electric Vehicle Model Sales Tracker: la Fiat 500e, la Tesla Model Y, la Peugeot e-208, la Kia e-Niro e la Skoda Enyaq iV, quest’ultima presentata anche in una nuova versione coupé.

Hippo Leasing ha calcolato la retribuzione media al netto di imposte e detrazioni secondo i dati raccolti dalla mappa degli stipendi mensili dei vari Paesi europei presente su Wikipedia. I prezzi dei cinque modelli, invece, sono stati raccolti sui siti web ufficiali dei produttori, senza prendere in considerazione eventuali sconti, promozioni o incentivi statali.

Un altro fattore preso in considerazione per calcolare il tempo medio che occorre ad acquistare un’auto elettrica è la regola del risparmio del 10%, una sorta di linea guida che incoraggia le persone a mettere da parte il 10% del proprio stipendio quando devono affrontare un acquisto importante come un’automobile.

L’Italia è uno dei Paesi che si trova nella parte bassa della classifica stilata da Hippo Leasing: prendendo in considerazione lo stipendio medio annuale dei lavoratori italiani, pari a 20.880 euro, servono 231 mesi di risparmi, più di 19 anni, per potersi permettere i 40.194 euro che servono in media ad acquistare una delle cinque auto elettriche più vendute. L’arco temporale, ovviamente, prevede il risparmio del 10% del proprio reddito.

Il confronto tra l’Italia e gli altri Paesi europei

Peggio dell’Italia va alla Croazia, alla Grecia, alla Slovacchia e alla Polonia: in questi Paesi, tenendo da parte il 10% del proprio salario annuale, servirebbero più di trent’anni per riuscire ad acquistare una vettura a zero emissioni.

La situazione è complessivamente più facile nei Paesi dove il salario medio annuo è più alto. In prima posizione troviamo la Svizzera, con uno stipendio annuale pari a 65.916 euro: risparmiando il 10% i cittadini elvetici riescono ad acquistare un’auto elettrica (che in Svizzera costa mediamente 43.932 euro) in 80 mesi, poco più di 6 anni.

Tenendo sempre in considerazione i parametri relativi al salario medio annuo e al prezzo medio dei primi cinque veicoli elettrici, in Lussemburgo servono quasi 8,9 anni di risparmi, in Norvegia 9, in Islanda 9,2 e in Danimarca 9,9. L’analisi di Hippo Leasing rivela che il costo medio di un veicolo elettrico è superiore al salario medio annuale in ben 20 paesi su 25: in Italia servirebbero due anni di stipendio completo per arrivare al prezzo medio di una delle cinque auto elettriche più vendute.