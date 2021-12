Attraversano l’Italia con un’auto elettrica caricata solo da fonti rinnovabili

SolarMoving.it è il progetto ideato da Paolo Melandri e Giorgio Pirazzini, assieme alla collaborazione di Gaia Brunoni e Mirko Boncaldo, per promuovere le potenzialità della mobilità elettrica alimentata da energie rinnovabili. Nell’ambito di questo progetto è stata compiuto un viaggio di oltre 3.000 km attraverso l’Italia in 9 giorni a bordo di un’auto elettrica di serie alimentata da energia proveniente unicamente da fonti rinnovabili, per parlare di transizione ecologica e provare che la mobilità sostenibile è oggi una realtà.

Per SolarMoving.it, l’automobile elettrica è l’occasione che la tecnologia offre di adottare uno stile di vita più sostenibile e godere di una mobilità senza alcun impatto ambientale, se abbinata a una ricarica da fonti rinnovabili. Questa è la visione condivisa dai partner dell’Italia del Sole edizione 2021: PLT puregreen, fornitore di energia al 100% rinnovabile, e Volkswagen.

Sono state diverse le personalità che hanno preso parte all’iniziativa e dato il loro contributo: il climatologo Luca Mercalli, il regista e attore comico Marcello Cesena, la portavoce dei Fridays For Future Italia Martina Comparelli, l’economista Barbara Antonioli, lo stilista ECOuture Tiziano Guardini, lo psichiatra Lorenzo Benzi, il cronista gastronomico Valerio Visintin, il fondatore di RockIn’1000 Fabio Zaffagnini, i Va’ Sentiero camminatori del sentiero più a lungo al mondo.

In una serie di interviste (visibili qui ) è stato affrontato il tema della sostenibilità sotto molteplici punti di vista: come la sostenibilità investe il loro campo professionale, come è vissuta la transizione energetica nel quotidiano, come cambieranno le città, il lavoro, l’industria, la moda e il cibo, sono solo alcune delle questioni che sono state discusse con gli ospiti.

La missione a lungo termine è di effettuare un giro del mondo a bordo di un’auto elettrica alimentata ad energia solare mettendo in luce i progetti che stanno apportando cambiamento nel modo di pensare la produzione, il riciclo e che hanno l’obiettivo di ridurre l’impatto sull’ambiente provando che una via in linea con l’ecosistema è possibile. Pronti a partire per un nuovo viaggio con il sole in poppa è aperta la call a proposte di collaborazione per l’edizione 2022 di ”Italia del Sole”.