Fonte: 123RF - abbphoto Come funziona il Bonus Bici 2023 della Regione Emilia Romagna e gli altri incentivi in Italia

Sulla scia del grande successo del Bonus Mobilità Sostenibile, che purtroppo non è stato prorogato per il 2023, alcune Regioni e Comuni d’Italia si stanno attrezzando “in proprio” per garantire ai cittadini l’accesso agevolato a mezzi di trasporto a zero emissioni come biciclette e cargo bike a pedalata assistita.

È il caso dell’Emilia Romagna, che mette a disposizione un Bonus Bici destinato ai cittadini che risiedono nelle aree maggiormente soggette al superamento dei valori inquinanti e che hanno aderito al progetto per migliorare la qualità dell’aria, 207 Comuni in totale.

Il Bonus Bici della Regione Emilia Romagna non è l’unico: esistono agevolazioni per la mobilità sostenibile anche in altre Regioni e Comuni d’Italia, dal progetto “Shift to Bike” di Cagliari al Programma M.U.V.T. – Mobilità Urbana Vivibile e Tecnologica di Bari.

Come funziona

Le domande per il nuovo Bonus Bici 2023 si potranno inviare a partire dal prossimo 20 settembre, e saranno applicabili a tutti gli acquisti di biciclette e cargo bike a pedalata assistita effettuati dal 7 agosto 2023. Il bando riguarda esclusivamente i cittadini della Regione Emilia Romagna, più nel dettaglio quelli che risiedono in uno dei 207 Comuni considerati più soggetti al superamento dei valori inquinanti e che hanno aderito al progetto per migliorare la qualità dell’aria.

L’obiettivo è sempre lo stesso: incentivare la mobilità sostenibile, soprattutto nelle aree più inquinate e che rischiano di superare il limite di infrazione imposto dall’UE, in cui è cruciale ridurre la concentrazione di PM10 e Nox. Il contributo erogato dalla Regione Emilia Romagna è destinato a tutti i cittadini maggiorenni residenti in uno dei Comuni indicati dal Bando, e può essere fruito con o senza rottamazione di un veicolo.

In caso di bonus senza rottamazione, l’agevolazione non può superare il 50% del prezzo di acquisto: le cifre massime erogate in questo caso sono di 500 euro per le biciclette a pedalata assistita e di 1.000 euro per le cargo bike elettriche. Se invece si sceglie di usufruire del bonus rottamando un veicolo intestato al richiedente, il contributo può arrivare fino al 70% del costo d’acquisto del nuovo mezzo. In questo caso, gli importi massimi erogabili sono di 700 euro per le bici elettriche e di 1.400 euro per le cargo bike a pedalata assistita.

I cittadini residenti nelle aree alluvionate, fermo restando che il bando si applica esclusivamente ai 207 Comuni indicati nell’allegato, hanno diritto a una maggiorazione di 200 euro sul contributo. La domanda può essere presentata accedendo al portale della Regione con identità digitale SPID livello 2, CIE o CNS.

Mobilità sostenibile: le altre agevolazioni in Italia

Oltre alla Regione Emilia Romagna, anche la Valle d’Aosta mette a disposizione dei cittadini delle agevolazioni per la mobilità a zero emissioni: la misura si chiama Contributi mobilità sostenibile, è annuale ed è applicabile all’acquisto di bici elettriche e monopattini ma anche di veicoli a bassa emissione e stazioni di ricarica domestiche. Le domande possono essere presentate, anche quest’anno, fino al 31 ottobre.

Quanto ai Comuni, esistono diversi progetti dedicati alla mobilità sostenibile che includono contributi per l’acquisto di bici elettriche. È il caso del progetto “Shift to Bike” di Cagliari, che fino al 30 ottobre permette di accedere a un contributo di 500 euro per l’acquisto di un’e-bike e di 150 euro per una bici “muscolare”. Il contributo, valido per i mezzi acquistati tra il 15 giugno e il 15 ottobre 2023, può coprire fino al 50% del prezzo finale.

Dal 27 giugno, e fino a esaurimento risorse, è possibile partecipare al bando M.U.V.T. in bici del Comune di Bari. Il Bonus Bici del progetto M.U.V.T. prevede incentivi fino a 150 euro per l’acquisto di una bicicletta tradizionale o di un carrello, fino a 250 euro per l’acquisto di e-bike, cargo bike e dispositivi di micromobilità elettrica e fino a 100 euro per l’acquisto di un mezzo ricondizionato. Il contributo, specifica il Comune nell’Avviso, non potrà superare il 50% della spesa totale.

Altri Comuni che hanno recentemente approvato l’erogazione di incentivi per la mobilità sostenibile sono Terni, con un Bonus Bici fino a 500 euro per le bici a pedalata assistita e fino a 900 euro per le cargo bike, e L’Aquila, che concede incentivi nella misura del 35% del prezzo finale fino a un massimo di 500 euro.