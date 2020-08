Arriva in Italia il monopattino elettrico low cost di Xiaomi

editato in: da

Uno dei maggiori punti di forza del marchio Xiaomi, ormai oggi molto conosciuto anche in Italia, è senza dubbio l’ottimo rapporto tra il prezzo e le caratteristiche dei suoi prodotti, qualsiasi essi siano. Caratteristica che vediamo anche nel nuovo monopattino elettrico appena lanciato.

Xiaomi entra nel mercato di questi piccoli mezzi a zero emissioni comodissimi in città con il nuovo Mijia Electric Scooter 1S, conosciuto come Xiaomi Mi Scooter 1S, il costruttore cinese arriva in Europa, e quindi anche nel Bel Paese, con la sua nuova proposta. Le sue caratteristiche tecniche sono di alto livello, ma nonostante questo il monopattino elettrico è low cost, riesce a mantenere un prezzo molto più che competitivo rispetto ai concorrenti.

Ovviamente Xiaomi Mi Scooter 1S sarà conforme alla normativa vigente, che come ben sappiamo è stata inserita nel Codice della Strada recentemente, il boom dei monopattini elettrici si è verificato lo scorso anno; nell’estate 2019, ad esempio, la riviera romagnola ne era invasa, insieme a molte città italiane. Sembra che a breve il costruttore cinese lancerà anche la seconda edizione con caratteristiche superiori, il Mi Scooter Pro 2.

Conosciamo già le varie peculiarità di questo mezzo a zero emissioni, perché è già in vendita in Cina, si tratta di una nuova variante dello Xiaomi M365, chiaramente potenziata. Monta un motore da 500 Watt e raggiunge una velocità massima, limitata secondo quanto previsto dalla Legge, di 15 km/h, il monopattino elettrico low cost di Xiaomi vanta un’autonomia di 30 chilometri.

Per la prima volta la Casa introduce la funzionalità della frenata rigenerativa, che recupera buona parte dell’energia e permette di aumentare di parecchio l’autonomia. Il monopattino si presenta con uno schermo LED a colori completamente rinnovato e offre ai suoi clienti anche la modalità Eco. Per la ricarica servono all’incirca 6 ore per fare il pieno.

Ancora non abbiamo una data di lancio precisa del nuovo monopattino elettrico di Xiaomi Mi Scooter 1S in Italia, pare solo che stia per arrivare, per quanto riguarda il prezzo invece possiamo dire che in Cina è di 1.999 yuan e che nei nostri negozi potremmo trovarlo quindi alla corrispondente cifra di 260 euro circa, niente male. Peccato che ovviamente sarà maggiore a causa dei costi di trasporto e della tassazione applicata, senza dubbio differente.