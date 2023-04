Arriva in Europa il “nuovo SUV” dei monopattini elettrici

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: Ufficio Stampa Il nuovo SUV dei monopattini elettrici

Arriva in Europa e sarà disponibile anche sul mercato italiano a partire dal mese di maggio il nuovo ONE-X, il maxi-monopattino elettrico di Velocifero, il brand che da sempre realizza prodotti di mobilità unici e futuristici, che già conosciamo.

Il monopattino ONE-X, che è stato soprannominato il re – o meglio – il SUV dei monopattini elettrici, è stato progettato per garantire la massima sicurezza durante la guida, insieme a un’elevata autonomia e a un eccezionale comfort; a partire dal mese di maggio 2023 farà il suo debutto anche sui mercati europei.

Le dimensioni del nuovo monopattino ONE-X

Il monopattino di casa Velocifero si contraddistingue per le sue dimensioni generose e la capacità di rispondere alle esigenze di tutti coloro che sono alla ricerca di un mezzo green, sicuro e pieghevole, adatto anche per viaggi di media percorrenza.

A proposito di misure: ONE-X vanta una lunghezza di 1.380 mm e un’altezza di 1.275 mm, Velocifero ha dotato il suo nuovo “SUV” elettrico a due ruote di una batteria da 1200 Wh che garantisce un’autonomia fino a 90 chilometri, commercializzato in tre differenti motorizzazioni pensate per i diversi mercati:

motore singolo sulla ruota posteriore da 500W alimentato a 61,2 V;

doppio motore su entrambe le ruote, ciascuno da 250W, alimentati a 61,2V;

due motori da 500W ciascuno alimentati sempre a 61,2V (versione off road non omologata in Italia).

Il comfort di guida

Il comfort di guida di ONE-X è ai vertici della categoria. La pedana su cui il conducente poggia i piedi è ampia e rivestita in gomma, in grado di garantire una presa ottimale durante la guida. Il telaio è realizzato in tubi d’acciaio, un materiale che sappiamo essere ottimo per la sua resistenza e affidabilità, adatto anche su percorsi accidentati o irregolari.

Fonte: Ufficio Stampa

Anche gli pneumatici a larga sezione garantiscono la stabilità della guida, insieme a una sospensione anteriore costituita da una forcella teleidraulica. La sospensione posteriore di ONE-X è costituita da un forcellone in alluminio con mono-ammortizzatore ad aria, mentre i freni sono idraulici su entrambe le ruote con dischi di diametro 160 mm.

Il prezzo

Alessandro Tartarini, anima di Velocifero, parla del suo nuovo SUV elettrico a due ruote, e dichiara: “ONE-X nasce da un progetto iniziato nella primavera del 2021. Il nostro obiettivo era quello di realizzare un monopattino che fungesse da mini commuter cittadino e risolvesse i limiti dei mezzi oggi disponibili sul mercato. Con ONE-X, che amo definire il SUV dei monopattini, siamo riusciti a coniugare due valori cardine del nostro brand: sicurezza, caratteristica imprescindibile soprattutto per un monopattino che circola insieme agli altri veicoli, e cuore elettrico, per muoversi in maniera sostenibile. Siamo certi i clienti europei lo apprezzeranno”.

Il nuovo monopattino elettrico di Velocifero, ONE-X, farà concorrenza al nuovo SCOO3 di Askoll a tre ruote; realizzato nello stabilimento del brand, sarà commercializzato in Europa in quattro diversi colori: Nero/Antracite, Giallo, Rosso e Bianco. Aarà venduto sull’e-commerce di Velocifero e nei negozi di elettronica di consumo online al prezzo al pubblico di 1.490 euro. È tutto pronto, il debutto europeo – e anche italiano – è vicino.