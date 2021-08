ARES e HPS, l’eBike più leggera con tecnologia della Formula 1

ARES Super Leggera by HPS, è la prima bicicletta elettrica che nasce dalla collaborazione tra ARES Design, carrozziere italiano di lusso e HPS (High Performance Systems), che sviluppa soluzioni ingegneristiche avanzate per applicazioni di mobilità e per lo sport.

Le due aziende hanno creato il sistema di propulsione per eBike più leggero al mondo, per produrre questa nuovissima e straordinaria bici elettrica ultraleggera e unica. Con sede a Modena, luogo di nascita di alcune delle auto sportive e da corsa più famose e iconiche del mondo, ARES combina la tradizione artigianale italiana e le tecnologie di ultima generazione, realizzando veicoli a due e quattro ruote, in pezzi unici o edizioni limitate.

High Performance Systems, come abbiamo visto, invece crea soluzioni avanzate per la mobilità e le applicazioni sportive. Applicando la tecnologia della Formula 1, ha realizzato l'evolutivo sistema Watt Assist per eBike, che consente di dotare una bicicletta da corsa di un motore elettrico che però in realtà ha lo stesso peso e comportamento di una "tradizionale" bici top di gamma.

Le due società hanno iniziato la loro collaborazione un paio di anni fa, realizzando insieme moltissime prove in laboratorio e percorrendo migliaia di chilometri su strada, sfruttando l'esperienza di ciclisti professionisti, per mettere a punto le doti dinamiche di questa eBike in stile racing. ARES ha curato la progettazione del telaio e delle finiture, HPS ha messo a disposizione la sua esperienza dal punto di vista meccanico e ingegneristico. Il risultato è una bici in fibra di carbonio ad alta tecnologia che attualmente non esiste sul mercato: ARES Super Leggera by HPS è una bici elettrica top di gamma dal peso di soli 9 kg, una prima mondiale.

Si tratta di una bici con un rivoluzionario motore elettrico realizzato grazie a un progetto esclusivo e alle ultime tecnologie della Formula 1 e aerospaziali. I componenti quali motore, batteria e centralina elettronica sono compatti e leggeri, si integrano perfettamente nel telaio in carbonio, non si vedono e soprattutto non si sentono quando si pedala a macchina spenta. La distribuzione equilibrata del peso è stata ottenuta alloggiando questi elementi vicino alla zona del movimento centrale con un baricentro basso per conferire alla bici una guida sportiva e bilanciata. Quando si attiva il sistema elettrico si percepisce una significativa assistenza "invisibile" di 200 watt, che non altera la dinamica e il piacere di pedalare.