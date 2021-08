Aprilia eSR2, monopattino elettrico dall’anima sportiva

editato in: da

Nell’era della mobilità elettrica e smart, anche Aprilia coglie la palla al balzo e grazie all’accordo di licenza con MT Distribution lancia sul mercato un nuovo monopattino pronto a far divertire tutti in piena sicurezza. Si tratta di Aprilia eSR2, un nuovo gioiello firmato dalla Casa di Noale caratterizzato da design e grafiche originali.

Progettato per essere utilizzato in tutta sicurezza e comfort in città, il due ruote elettrico richiede manutenzione minima e garantisce una buona autonomia. Parliamo di almeno 25 km con una carica, con una batteria di 288 Wh che alimenta un motore brushless da 350 W. L’esperienza di guida, fa sapere la Casa, è poi resa confortevole grazie all’utilizzo di pneumatici con camera d’aria da 10” e dal doppio freno a tamburo anteriore e freno elettrico posteriore, per un modello che spera di poter seguire le fortune del suo predecessore.

La sicurezza, messa al primo posto dal duo Aprilia-MT Distribution, è garantita dai fanali a LED anteriore e posteriore che assicurano massima visibilità anche nelle situazioni di guida in notturna o dalla ridotta luminosità. Aprilia eSR2 salta comunque subito all’occhio grazie al suo design particolare e le grafiche ricercate.

Disponibile nei canali della grande distribuzione e nei negozi di elettronica di consumo al prezzo di 559 euro, con l’acquisto che include l’assicurazione Tutela Famiglia stipulata con AXA Assistance (per far fronte a incidenti e pericoli sempre dietro l’angolo), il frontale del monopattino è caratterizzato da steli cromati e nuove sospensioni che attutiscono colpi e vibrazioni emesse dal manto stradale.

Le prestazioni del due ruote elettrico possono poi essere monitorate grazie all’applicazione integrata, già disponibile negli store Google e Apple, pensata come un “garage virtuale” in cui registrare più prodotti e accedere all’assistenza tecnica in tempo reale tramite WhatsApp. L’app permette di avere un costante aggiornamento sulle principali funzioni e prestazioni del mezzo, oltre che tenere sotto controllo parametri come il livello di carica della batteria, la distanza percorsa e l’ultima posizione nota.

Il nuovo modello firmato da Aprilia-MT Distribution si candida a declinare al meglio il suo animo sportivo per tutti coloro i quali vogliono affrontare sulle due ruote tutte le sfide della città. Ma tutto in sicurezza e supportato da un monopattino con telaio in lega d’alluminio, grafiche racing e doppia sospensione che lasciano immaginare di avere in mano uno scooter. Ma si tratta di un monopattino elettrico e per questo bisogna sempre mantenere alta l’attenzione per evitare rischi per sé e per gli altri ed evitare di violare le norme che regolamentano la mobilità.