La eBike del futuro dal design irresistibile

Svelata la eBike del futuro: si chiama Angell ed è più “stilosa” che mai. La nuova bici elettrica è nata dalla matita del designer francese Ora ïto e dal fondatore di Meetic, Marc Simoncini. La leggenda narra che nel 2017 il noto imprenditore transalpino telefonò al designer chiedendogli di realizzare insieme la migliore bici elettrica al mondo.

Angell ruba l’occhio a cominciare dal design, caratterizzato da linee sinuose che si sposano alla grande il sistema di controllo digitale di ultima generazione. La eBike transalpina pesa 13,9 kg grazie al telaio in alluminio e in carbonio, disponibile in due diverse colorazioni: nero e argento.

La eBike Angell è dotata di una batteria che pesa appena 2 kg integrata direttamente sul retro della sella: l’autonomia dichiarata è di 90 chilometri in modalità Eco. La batteria è molto comoda: si può rimuovere velocemente e si ricarica completamente in sole 2 ore collegandola a una presa elettrica domestica. Gli indicatori di posizione, le luci iperboliche e quelle posteriori sono inserite lungo il telaio della bici elettrica firmata Ora ïto.

La ruota posteriore del modello è dorato di un motore che spinge la pedalata fino a 25 km/h. Attivando la modalità “Fly free”, inoltre, è possibile andare a escludere l’aiuto elettromeccanico. A differenza di altre bici elettriche, sulla Angell non c’è il cambio: la eBike francese ha una sola velocità che può però essere dosata grazie ai livelli di assistenza.

Il manubrio è un trionfo di tecnologia, con un schermo touchscreen da 2,4 pollici che funge da cockpit digitale. Grazie allo schermo, il ciclista può scegliere in maniera rapida e intuitiva il programma di pedalata assistita più adatto in base al percorso, tenere sotto controllo le previsioni meteo in tempo reale, regolare la velocità dell’andatura e controllare lo stato di autonomia della batteria.

Un’app per smartphone consente all’utente di gestire e controllare lo stato della eBike Angell, impostando e migliorando le sue funzioni a seconda delle proprie esigenze. La Angell viene proposta in due diverse taglie: la S, disponibile nelle colorazioni nero e verde, e la Standard, offerta con il telaio argento oppure nero.

La Angell Bike si inserisce in un mercato votato sempre più alla smart mobility. Anche i grandi marchi del mondo delle motociclette hanno sposato la causa della mobilità elettrica: uno degli ultimi esempi riguarda Harley Davidson che ha reso disponibili in Europa quattro modelli di eBike.