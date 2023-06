Alfa Romeo lavora al nuovo B-SUV elettrico

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis Come si chiamerà il nuovo SUV elettrico di Alfa Romeo?

Quale sarà il prossimo nome del nuovissimo SUV di Alfa Romeo? Gli appassionati alfisti sono invitati a dire la propria opinione sui canali social ufficiali del marchio. La Casa del Biscione annuncia la grande novità e ci tiene a rendere partecipi clienti e amanti del brand.

Il prossimo modello di serie arriverà a breve, sarà un nuovo SUV sportivo che riprenderà alcuni elementi delle “cugine” Jeep Avenger, ormai di enorme successo sul mercato, e Fiat 600, di cui abbiamo visto decine di spoiler. Ha pubblicato un breve filmato volto a rendere ancora più impaziente l’attesa: non vediamo ancora nulla, non sappiamo come sarà il nuovo modello di serie.

Come si chiamerà il SUV?

Il legame che unisce Alfa Romeo alla sua comunità di appassionati è molto forte, possiamo definirlo viscerale. Un grande vanto per l’azienda che ha deciso di coinvolgere la sua comunità di appassionati, attraverso i canali social ufficiali, chiedendo agli alfisti di decidere come si chiamerà la prossima vettura del Biscione.

Sul segmento che andrà a occupare il nuovo progetto non ci sono più segreti, internamente il team Alfa Romeo è solito chiamare “Kid”. Kid, che in inglese significa comunemente “bambino”, sta appunto ad indicare che la prossima vettura Alfa Romeo sarà uno Sport Urban Vehicle: “il piccolo” della gamma che andrà a completare una proposta che oggi è composta dalla berlina Giulia, dal SUV Stelvio e dal SUV Compatto Tonale, i tre modelli a listino.

La metamorfosi di Alfa Romeo

La Casa ha intenzione di ridefinire le regole del segmento, e lo vuole fare proprio affidando alla nuova vettura il ruolo di “Game Changer”, ovvero colei che cambierà le carte in tavola. In un panorama automobilistico che oggi vediamo in grande evoluzione, in grado di offrire ai clienti una scelta davvero molto ampia, soprattutto nel segmento più gettonato dei SUV, la nuova proposta del brand ridefinisce, già nel suo acronimo, le proprie ambizioni: DNA Sportivo per essere protagonista nel contesto Urbano.

Come avevamo visto al lancio, Alfa Romeo Tonale ha rappresentato il modello della metamorfosi del marchio, lanciando l’azienda nel mondo dell’elettrificazione, mentre con la nuova auto in arrivo, Alfa Romeo debutterà con la sua prima proposta totalmente elettrica.

Quando arriva la nuova Alfa Romeo

Il modello in arrivo sarà un’autentica Alfa Romeo, su questo non c’è dubbio, anche se la Casa ha deciso che per ora non è ancora il momento di condividere con gli appassionati e gli addetti ai lavori le caratterizzazioni che la renderanno un’autentica vettura del Biscione, in grado di posizionarsi ai vertici del segmento premium.

Il SUV Alfa farà il suo ingresso nel mercato nella prima metà del 2024, ma oggi se ne parla già parecchio. E tanti abili designer – ormai da tempo – si cimentano in meravigliosi esercizi di stile ipotizzati sul web. Per coinvolgere da subito la sua comunità, il marchio si rivolge loro chiedendo come si immaginano che il marchio chiamerà la prossima Alfa Romeo.

E quindi, dopo la Giulia, che ha sancito la rinascita del marchio, la Casa ha scelto due passi montani, lo Stelvio e il Tonale. Per questo era stato ipotizzato il nome Brennero per il prossimo SUV, che però è già stato più volte smentito dai vertici Alfa Romeo. Restiamo in attesa di scoprire quale sarà il prossimo nome, intanto puoi dire la tua sui canali social del marchio italiano.