Fonte: Automobile Club Roma Al via questo pomeriggio la prima edizione della Roma Eco Race, la gara di regolarità destinata alle auto a basso impatto ambientale

Si inizia questo pomeriggio con un suggestivo percorso che dal centro Roma porterà le auto in gara fino ai castelli romani, fiancheggiando il lago di Nemi e il lago Albano: la prima edizione della Roma Eco Race, la gara di regolarità su strada riservata ai veicoli ecologici omologati per la circolazione in UE, parte oggi 16 settembre dal club Solum Roma, in via Appia Antica 16.

Nel corso della competizione, organizzata da Automobile Club Roma e Punto Gas, gli equipaggi affronteranno 5 prove di media per poi tornare nel centro storico di Roma domenica 17, dopo il taglio del traguardo ad Albano Laziale.

Roma, al via la prima Eco Race valida per il Green Challenge Cup

È in partenza questo pomeriggio la prima edizione della Roma Eco Race, gara di regolarità su strada riservata ai veicoli ecologici e aperta a tutti. La partenza è prevista per le 16.15 al club Solum, sull’Appia Antica. Gli equipaggi percorreranno alcune migliaia di chilometri attraversando la suggestiva cornice naturalistica dei castelli romani, per tornare nel centro storico dell’Urbe nella giornata di domani.

La competizione, organizzata da Automobile Club Roma e Punto Gas, operatore del settore automotive e della mobilità sostenibile, consente di acquisire punti validi per il Trofeo Green Challenge Cup di Aci Sport ed è annoverata tra le Mobility Action in corso in occasione della European Mobility Week, che coinvolgono 51 Paesi europei ed extra-UE.

La 1° Roma Eco Race si svolge con il patrocinio di Regione Lazio, Sport e Salute, Assessorato alla Mobilità, Comitato Regionale CONI Lazio, Comune di Frascati, Città di Albano Laziale, Parco regionale dei Castelli Romani, Unione Italiana Giornalisti dell’Automotive ed in collaborazione con il Parlamento Europeo.

Roma Eco Race: le auto ammesse in gara (e non solo)

Sono ammessi alla gara esclusivamente veicoli a basso impatto ambientale, di serie o regolarmente immatricolati come prototipi. Le vetture devono comunque essere dotate di targa e omologate per la circolazione su strade aperte al pubblico nell’UE.

Sono previste quattro categorie: auto elettriche (BEV), ibride (HEV – Hybrid Electric Vehicles, PHEV – Plug in Hybrid Electric Vehicles, EREV – Extended Range Electric Vehicle), a GPL (ICE e bi-fuel) e CNG, Metano e Biometano.

Anche Assogasliquidi-Federchimica aderisce alla manifestazione, che nelle parole del presidente Andrea Arzà “dimostra che le auto alimentate a GPL hanno anche prestazioni brillanti, tanto da poter essere utilizzate per una competizione sportiva”. Come ricorda Arzà, la Roma Eco Race “arriva in un momento particolarmente positivo per le energie alternative”, tra le quali il GPL conferma di avere un ruolo di primo piano. Guardando ai dati sulle nuove immatricolazioni di agosto, spiega il presidente di Assogasliquidi-Federchimica, “registriamo un +26,3% mese su mese e un altro +26,3% nei primi 8 mesi dell’anno, rispetto allo stesso periodo del 2022”.

Ma alla Roma Eco Race correranno anche altri veicoli a zero emissioni: accanto alle vetture in competizione per la Green Challenge Cup, ci sarà il Roma Eco Race Trofeo LEVs, Light Electrict Vehicles: con categoria a parte e classifica separata, ci saranno anche i quadricicli elettrici.

Il programma della competizione e gli orari

Gli equipaggi percorreranno alcune migliaia di chilometri tra il centro di Roma e i castelli romani, attraversando Frascati e la vallata dei Pratoni del Vivaro, per raggiungere i Colli Albani e Castel Gandolfo. Il taglio del traguardo, ad Albano Laziale, è previsto per domenica mattina, mentre per la premiazione si tornerà in via Appia Antica, da dove partirà la competizione questo pomeriggio.

Durante il percorso, gli equipaggi affronteranno cinque prove di media, cercando di mantenere una media oraria il più vicina possibile a quella stabilita dagli organizzatori.

Il programma dell’evento prevede la partenza dal club Solum a partire dalle 16.30 di questo pomeriggio: gli equipaggi partiranno a un minuto di distanza l’uno dall’altro per dirigersi a Frascati, dove tra le 16.50 e le 17.20 è previsto un breve stazionamento con saluto del Sindaco.

Le auto in gara si muoveranno poi alla volta dei Pratoni del Vivaro e sui Colli Albani, costeggiando il Lago di Nemi e il Lago Albano. La prima giornata di gara terminerà a Castel Gandolfo intorno alle 19. Ripartenza domenica mattina alle 10.30 verso il traguardo, ad Albano Laziale: l’arrivo della prima vettura in gara è previsto per le 11.15, dopodiché si tornerà sull’Appia Antica per la cerimonia di premiazione.