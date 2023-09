Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Acer presenta i suoi due nuovi eScooter, monopattini elettrici che si aggiungono all’offerta della Casa, caratterizzati da motori potenti e design pieghevole, comodi e leggeri per la guida urbana. Si tratta di due nuovi modelli della serie ES – stabili, comodi e stilosi – adatti per la città. Sono in grado di raggiungere fino a 60 chilometri di autonomia con una sola ricarica.

Acer eScooter ES Serie 5

Il primo modello è più veloce e smart per i tragitti più lunghi, dotato di funzioni high-tech attivate da un’app dedicata. Pesa 18,5 kg e misura 118 x 49 x 125 cm.

Vanta un motore potente da 36 V/350W-550W Max, posizionato nella parte anteriore, che permette di raggiungere la velocità massima autorizzata di 20 km/h rapidamente. Tramite l’app in dotazione è possibile attivare nuove funzioni high-tech come il controllo dei fari, il blocco elettrico e l’illuminazione laterale.

Il conducente può scegliere fra tre differenti livelli di velocità che permettono di passare facilmente dalla guida casual a 6 km/h, alla modalità pendolare a 10 km/h fino alla modalità sportiva a 20 km/h. Grazie alla batteria agli ioni di litio da 15 Ah l’autonomia con una sola ricarica è di 60 km.

Il nuovo monopattino elettrico di Acer è pieghevole, dotato di maniglie ergonomiche e resistenti, di un’ampia pedana, di pneumatici di gomma solida da 10 pollici a prova di foratura. La sospensione posteriore riduce gli urti della strada, per una guida più fluida.

Il nuovo Acer eScooter ES Serie 3

Quest’altro modello è stato pensato per i clienti che hanno bisogno di un monopattino versatile, leggero e a ricarica rapida, a un prezzo molto conveniente. La batteria agli ioni di litio ad alta capacità da 7,5 Ah si ricarica in sole 4 ore e garantisce un’autonomia fino a 30 chilometri.

Anche in questo caso è possibile scegliere fra le tre differenti modalità di guida e velocità (6, 10 e 20 km/h), il potente motore da 36V/250W-400W permette di muoversi facilmente sia in pianura che in pendenza, sopportando carichi fino a 100 kg.

È un altro modello pieghevole, pesa 16 kg, è realizzato in lega di alluminio molto robusta, si presenta con un elegante design nero con elementi grafici verdi e ha dimensioni compatte di 107 x 49 x 120 cm.

La sicurezza a bordo

Per entrambi i suoi nuovi modelli, Acer ha messo al primo posto la sicurezza. Il display a LED sul manubrio, indica la velocità, il livello di carica della batteria e la modalità di velocità selezionata.

I monopattini sono facili da avviare e da controllare, la leva dell’acceleratore sul manubrio è molto comoda e permette ai rider di spingere con il piede e di prendere velocità con la semplice spinta della leva. I fari anteriori e posteriori illuminano la strada di notte, le luci dei freni e i quattro catarifrangenti laterali garantiscono una maggiore visibilità.

Entrambi i modelli dispongono anche di frecce direzionali. La Serie ES 5 si distingue per l’impianto frenante ad alte prestazioni. Il cavalletto consente di parcheggiare l’eScooter Acer ovunque e con maggiore praticità. Il motore elettrico e la batteria sono protetti da una scocca in alluminio molto resistente, che permette di evitare danni accidentali.

Al momento sappiamo che prezzi, disponibilità e specifiche variano a seconda della regione. Per saperne di più sulla disponibilità e altre informazioni importanti è possibile contattare direttamente Acer tramite sito ufficiale.