Abarth 500e: come vivere l’esperienza elettrizzante da casa

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport e la passione per il mondo dei motori è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis Vivere l'esperienza di Abarth 500e da casa

Chi l’avrebbe mai detto qualche anno fa che sarebbe stato possibile “provare” un’auto direttamente da casa, comodi sul proprio divano? Nessuno ci avrebbe mai scommesso, alcuni ci avrebbero presi per pazzi visionari, eppure grazie al metaverso tutto ciò è possibile.

Sì, perché nell’era dell’essere sempre online e col periodo recente passato nel timore della pandemia diverse sono state le aziende che hanno accelerato i propri progetti su questo sistema, portando a creare delle concessionarie immaginarie sul web. E l’ultima novità in questo campo è sfornata da Abarth, che col suo Metaverse store permette di vivere l’esperienza della nuova Abarth 500e direttamente da casa.

Come si prova un’auto da casa col metaverso

Sembra strano, lo sappiamo, ma la tecnologia ha fatto passi da gigante negli ultimi anni e ciò che soltanto un decennio fa sembrava impossibile oggi è realtà. O per meglio dire realtà aumentata. Perché grazie al metaverso, infatti, è possibile conoscere da vicino, seppur in maniera astratta, un modello di una vettura non uscendo mai di casa.

È il caso dell’esperienza che fornisce Abarth con il suo Metaverse store in cui è possibile conoscere da vicino l’intera gamma Abarth 500e e scoprirla in tutte le versioni e colori disponibili. E per accedervi basta un semplice click sul sito di Abarth da qualsiasi dispositivo, senza bisogno di attrezzature specifiche come cuffie VR o avatar e nemmeno competenze particolari.

Il metaverso di Abarth, infatti permette ai clienti di rivivere la guida adrenalinica della Nuova Abarth 500e grazie a materiali multimediali appositamente realizzati che ne evidenziano il comportamento sia in città che in pista. Insomma, come fosse un videogioco dove i clienti possono personalizzare il proprio “pocket rocket” e cimentarsi in una gara mozzafiato.

Il cliente non è però lasciato solo nella sua esperienza, perché grazie al Product Genius, ovvero un vero e proprio assistente, verrà guidato nella conoscenza della vettura, con un dialogo aperto per raccontare tutto sulla Nuova Abarth 500e. A partire dallo stile esterno deciso e attraente e dai dettagli sportivi, come il nuovo paraurti anteriore dedicato, le linee esclusive e sportive delle minigonne laterali, i loghi e la firma dedicati Abarth, l’assistente è una persona reale disponibile a rispondere a qualsiasi domanda in tempo reale.

Un’esperienza immersiva

Grazie al Metaverse store e al Product Genius, la Abarth 500e verrà presentata in ogni suo dettaglio. Come già testato anche da Fiat col suo Fiat Metaverse store, anche il marchio bolognese dà la possibilità di vedere gli interni, esplorare le caratteristiche dell’auto e conoscere le diverse funzionalità EV.

È disponibile anche un’animazione che mostra in dettaglio le modalità di ricarica dell’auto per fornire una informazione più approfondita. Inoltre, un’attenzione particolare è riservata alla firma inconfondibile di Abarth: il sound. Attraverso l’interfaccia è possibile in ogni momento ascoltare l’emozionante vibrazione del Sound Generator della Nuova Abarth 500e, che porta sulle strade di tutti i giorni l’anima più sportiva del brand.

Accompagnati dall’inizio alla fine del percorso dal Product Genius, disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 20:00 e il sabato dalle 10:00 alle 18:00 per adattarsi al tempo libero dei possibili futuri acquirenti, i clienti del metaverso Abarth possono poi fissare un secondo appuntamento o acquistare l’auto prescelta. Tutto comodamente da casa.