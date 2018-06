Una Tesla compatta tra cinque anni: il nuovo annuncio di Elon Musk

editato in: da

Ambizione e voglia di stupire non sono certo caratteristiche che mancano ad Elon Musk. I già noti problemi riscontrati nell’ottenimento dei ritmi produttivi della Model 3 sembrano acqua passata in casa Tesla, che si prepara ad accogliere un nuovo modello.

Ad alzare ulteriormente il livello di attesa nei confronti del produttore di auto elettriche è lo stesso CEO Elon Musk, che ha annunciato ai propri azionisti l’arrivo di una compatta, che potrebbe debuttare sul mercato già nel 2023. L’imprenditore americano non ha fornito ulteriori dettagli in merito alla produzione e alle caratteristiche tecniche, assicurando però che le dimensioni non saranno inferiori a quelle della Volkswagen Golf.

Chiaro l’intento di Elon Musk e del gruppo Tesla, che puntano al mercato delle compatte per fare concorrenza alla BMW e alla stessa Volkswagen: la prima ha già lanciato con successo la sua i3, la seconda a breve si posizionerà nello stesso segmento con la ID. La compatta di casa Tesla seguirà l’evoluzione della Model 3, pur essendo una vettura dalle dimensioni più contenute. Nel corso degli anni, poi, l’evoluzione delle batterie elettriche consentirà a questa compatta di evolversi, allungando i tempi di autonomia e accorciando quelli di ricarica.

La nuova auto prodotta dal gruppo Tesla avrà a disposizione vari opzioni, tra cui le quattro ruote motrici, ma gli scettici pensano che questo sia l’ennesimo rilancio al buio di Elon Musk. Nei prossimi cinque anni, il programma aziendale di Tesla è già molto fitto e questo nuovo annuncio potrebbe complicare ulteriormente i piani.

Nel 2019, infatti, Tesla ha annunciato l’arrivo del crossover Model Y, un anno più tardi è attesa al debutto la Roadster. Ancora indefinito è invece il lancio dei camion elettrici, che puntano a stravolgere il mondo del trasporto merci su strada, a cui si aggiunge il visionario tentativo di produrre anche una compatta nel giro di cinque anni.

Le recenti evoluzioni e i nuovi annunci di Elon Musk sembrano però aver regalato un velo di ottimismo alla Tesla, che continua a rilanciare e a stupire con l’intento di rivoluzionare l’intero mondo dei trasporti. La compatta apre nuovi orizzonti per la Tesla, che si proporrà nel giro di cinque anni di soddisfare i bisogni anche dei clienti di fascia medio-bassa.