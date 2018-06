Le prime immagini della Mercedes EQA elettrica

editato in: da

Ha scelto i paesaggi mozzafiato della Sicilia la Mercedes per il debutto su schermo dell’elettrica EQA, quasi a simboleggiare l’eterna lotta tra la storia e la cultura dell’isola italiana e l’innovazione tecnologica che sottende l’arrivo delle auto ibride e le loro performance sempre più in grado di soddisfare la clientela.

Il nuovo concept di casa tedesca si muove sinuoso in tutti i luoghi simbolo della Sicilia, dagli uliveti piantati tra Capo San Vito e il Monte Cofano alla costa, dai casali ai vicoli dei piccoli centri abitati. Illumina la notte con il suo design futuristico e il suo rombo è in grado di scuotere persino la tranquillità della piazzetta di Marzameni. La Mercedes EQA Concept era già stata svelata in anteprima mondiale durante l’ultimo Salone di Francoforte, ma questo video promozionale svela ulteriori dettagli su quello che potrebbe essere il futuro elettrico della “stella” tedesca.

Nonostante questo Concept non sia la versione definitiva della EQA, le caratteristiche che si intravedono fanno pensare ad un capolavoro annunciato in tutti i campi: dalla tecnologia al design, passando per la meccanica e l’autonomia. L’elettrica di casa Mercedes prende solo spunto dalla più nota Classe A, ma riesce a reinventare le linee del best-seller tedesco in chiave eco-sostenibile.

Ai motori termici sono stati infatti preferiti due propulsori elettrici, posizionati sotto gli assali, per una potenza complessiva di 272 cavalli e una coppia di 500 nM. Gli ingegneri di casa Mercedes hanno lavorato tanto anche sull’autonomia, riuscendo a garantire un range di percorrenza di 400 chilometri: le batterie agli ioni di litio scelte per il progetto EQA sono tra le più moderne e riescono a recuperare in 10 minuti il 25% della carica complessiva, non solo utilizzando la classica colonnina o le prese ma anche in modalità wireless. Completano la dotazione le strisce luminose sulle fiancate, una calandra in grado di cambiare disegni e tonalità e fari che occupano tutta la parte posteriore, trovando nella stella Mercedes l’ideale punto di congiunzione.

Il debutto della Mercedes EQA è previsto soltanto nel 2020, ma nel frattempo la Concept Car tedesca ha già “elettrificato” la Sicilia ed è riuscita ad incantare gran parte degli addetti ai lavori.