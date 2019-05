Mercedes CLA Coupé, la nuova generazione multimediale e più sicura

editato in: da

Mercedes lancia la nuova generazione della CLA Coupé, auto dalle linee sportive ma con la guidabilità di una berlina.

Oggi sono state introdotte differenti novità sia per quanto riguarda l’aspetto multimediale che quello tecnico, e ognuna la rende un’auto all’avanguardia. La seconda generazione della Mercedes CLA Coupé è stata presentata da Radek Jelinek, numero uno della Casa, a Roma. Per quanto riguarda le misure, la nuova auto sarà più lunga e più larga, si collocherà tra la Classe A Sedan e la Classe C. Jelinek ha ricordato che: “La capostipite di queste vetture è stata la leggendaria 190, disegnata da Bruno Sacco, che nel 1993 rivoluzionò la filosofia della Mercedes rivolgendosi a clienti molto più giovani e dallo stile di vita più dinamico”.

Eugenio Blasetti invece, responsabile della comunicazione di Mercedes Benz Italia, ha dichiarato: “Ben il 50% dei clienti che hanno scelto la CLA o la CLA Shooting Brake provengono da altri marchi. Non solo: oltre il 75% dei clienti europei che hanno guidato una CLA rimangono fedeli alla Casa di Stoccarda nell’acquisto di una vettura nuova”.

La seconda generazione di questo modello vede differenti novità multimediali, come l’inserimento dell’ultima generazione del sistema MBUX. Si parla dell’innovativo assistente vocale di Hey Mercedes che sa rispondere oggi a ogni tipologia di richiesta, anche le più complesse. Tra l’altro, grazie alla possibilità di personalizzare i profili, è in grado di relazionarsi solo con l’ultimo utente che lo ha attivato. Riesce quindi a non confonderlo con altre voci e anche a rispondere ai comandi gestuali, come ad esempio avviene quando l’utente allunga semplicemente una mano verso lo specchietto retrovisore e, di tutta risposta, l’auto accende la luce di lettura.

Il nuovo sistema MBUX presenta anche l’Energizing Coach, che richiama differenti di funzioni dei sedili, dell’illuminazione e dei media in base alle richieste del guidatore. Sulla nuova Mercedes CLA Coupé sono stati inseriti anche tutti i nuovi sistemi di sicurezza. La vettura inizierà la sua commercializzazione dal mese di maggio nelle versioni Executive, Business, Sport e Premium con un’ampia scelta di motorizzazioni di ultima generazione disponibili tra cui scegliere. Il prezzo di lancio parte da 33.600 euro, non ci resta che attenderne il debutto.