Zanardi-Schumacher, condizioni diverse e quell’incontro del 2001 oggi commuove

Il grave incidente in cui è stato coinvolto Alex Zanardi a molti ha fatto tornare alla memoria quello di Michael Schumacher, le cui reali condizioni restano ancora un mistero. Si tratta di due dinamiche totalmente differenti ma che purtroppo possono sembrare simili in queste ore in cui le condizioni dell’atleta paralimpico italiano sembrano sempre più stabili, ma altrettanto preoccupanti a livello neurologico anche se c’è qualche speranza in più rispetto alle prime ore.

In un’intervista alla Gazzetta dello Sport il direttore dell’Unità operativa Complessa di Neurochirurgia dell’ospedale Le Scotte di Siena, Giuseppe Oliveri, ha fatto capire che quella di Zanardi sarebbe una lesione meno grave rispetto a quella di Schumacher: “E’ presto per capire i danni. Danno grave come quello di Schumacher? I danni assonali sembrerebbero scongiurati. Il danno assonale diffuso è un danno molto esteso a tutta la corteccia cerebrale, da cui difficilmente uno torna alle sue funzioni cognitive e motorie normali”.

Schumacher e Zanardi vissero insieme un bel momento durante il Motorshow di Bologna del 2001. Alex Zanardi, tre mesi dopo il tragico incidente in cui il pilota italiano perse entrambi gli arti inferiori, fu premiato col Casco d’Oro proprio da Schumi. Il terribile incidente al Lausitzring il 15 settembre del 2001, sembrava aver messo ko il pilota italiano che invece solo tre mesi dopo si recò a Bologna per la consegna del prestigioso premio.

Sul palco insieme a lui c’era Schumacher, fresco del secondo titolo mondiale vinto con la Ferrari. Nel video della RAI si vedono i due abbracciarsi e oggi quelle immagini non possono che far commuovere.