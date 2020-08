Xiaomi Ninebot, il nuovo GoKart Lamborghini Edition

editato in: da

Xiaomi festeggia il suo decimo anniversario dalla creazione del brand, diventato uno dei più grandi colossi cinesi dell’elettronica. Un regalo fantastico per tutti coloro che hanno la passione della velocità e dei motori, in collaborazione con Lamborghini.

Alcuni media lo hanno definito già la Lamborghini Huracan dei go-kart, una nuova edizione speciale del Ninebot GoKart Pro, che in USA viene venduto con il marchio Segway, lanciato al prezzo accessibile di 1.200 euro e dedicato alla Casa di Sant’Agata Bolognese. Lamborghini e Xiaomi hanno lavorato insieme per la realizzazione del look inedito e unico del mini bolide a trazione elettrica. Il brand ha concesso di utilizzare anche il tipico colore Giallo Orion delle supercar di Lamborghini. E non è tutto, il go-kart elettrico riproduce addirittura il tipico sound del V10 ultra potente, generato elettronicamente.

Il Ninebot GoKart Pro Lamborghini Edition si potrà chiaramente usare solo ed esclusivamente in aree private, in pista e nei kartodromi. La batteria da 0,432 kWh consente di guidare per 62 giri da 400 metri ciascuno, l’autonomia è quindi di 25 km circa. Questo kart realizzato in collaborazione tra Lamborghini e Xiaomi è una via di mezzo tra un veicolo elettrico professionale e un giocattolo, adatto ai bimbi per fare esperienza al volante.

Come si legge nel comunicato stampa però il Ninebot GoKart Pro Lamborghini Edition può essere guidato anche da persone adulte, a patto che il loro peso non superi i 100 kg. Tante le novità introdotte in queste limited edition rispetto all’edizione classica di Xiaomi, marchio che oggi produce alcuni tra i migliori monopattini elettrici sul mercato. Tra queste, le più visibili e di impatto sono l’alettone anteriore flessibile, i pedali in alluminio, l’illuminazione con fari a Led ‘Ice Lake Blue’ (che rendono la visibilità notturna senza eguali) e le gomme apposite che facilitano il drift.

Ricordiamo che la nuova Lamborghini Huracán EVO RWD è un bolide che offre una guida viscerale e pura, in grado di erogare 610 cavalli di potenza e 560 Nm di coppia. Vettura leggera con trazione posteriore e sterzo dinamico per il massimo divertimento di guida. La nuova Lamborghini Huracán EVO RWD raggiunge una velocità massima di 325 km/h e accelera da 0 a 100 km/h in 3.3 secondi. Per quanto riguarda Xiaomi, con il marchio Segway, aveva già lanciato dei go-kart unici, come quello di Mario Kart.