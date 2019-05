Volvo Trucks aiuta i camionisti a mantenere la distanza di sicurezza

editato in: da

Da oggi i camionisti potranno mantenere la distanza di sicurezza in maniera più facile grazie al nuovo Distance Alert.

Un sistema creato da Volvo Trucks, che vuole aumentare la sicurezza, aiutando gli autisti a tenere una distanza più sicura dai veicoli precedenti, evitando così spiacevoli situazioni critiche. Il 20% delle collisioni gravi in cui sono coinvolti camionisti oggi riguardano tamponamenti. E secondo Carl Johan Almqvist, Traffic and Product Safety: “Spesso incidenti di questo tipo sono causati dalla disattenzione e da distanze troppo ravvicinate tra i veicoli. Se il camion si avvicina troppo al veicolo precedente, il sistema Distance Alert avvisa l’autista con una luce rossa sul parabrezza e, nella maggior parte dei casi, è possibile evitare incidenti”.

Si tratta di un sistema integrato nell’ultima versione dell’Avviso di Collisione con frenata di emergenza, un sistema progettato da Volvo Trucks per evitare incidenti. Se il conducente del veicolo non interviene, allora viene avvisato tramite una luce lampeggiante e un allarme acustico e viene attivato infine anche il freno d’emergenza avanzato.

Distance Alert si attiva a velocità superiori a 60 km/h ed è concepita per la guida su grandi assiali extraurbani, utilizza un’ottima combinazione di tecnologia radar e telecamere, proprio come tutti i nuovi sistemi di avviso di collisione, e calcola quindi la distanza, identificando i vari utenti sulla strada.

Carl Johan Almqvist ha inoltre spiegato: “Con il continuo miglioramento dei sistemi di sicurezza attiva nei nostri veicoli, offriamo agli autisti modi più efficaci per ridurre i rischi a cui sono esposti insieme agli altri utenti della strada. Distance Alert è uno dei tanti esempi di come la tecnologia possa aiutare a migliorare ulteriormente la guida degli autisti. Per le aziende di trasporti, investire nella sicurezza è un modo intelligente di proteggere sia le persone, sia i capitali: ne sono esempi i costi più bassi di assicurazione e riparazione, nonché i minori fermi imprevisti. Inoltre, in genere una guida sicura è anche economica nei consumi: ecco perché la sinergia tra veicoli più sicuri e autisti qualificati e attenti alla sicurezza va a vantaggio di tutti”.

Dalla seconda metà circa del 2018 il nuovo sistema Distance Allert ha iniziato ad essere inserito sui vari mezzi di Volvo Trucks, l’importante è che siano provvisti anche del sistema anti collisione. Vediamo il progresso di queste nuove tecnologie volte ad aumentare la sicurezza su strada.