Grandissima novità in Casa Volvo, che ancora una volta mostra il grande interesse per l’ambiente e la mobilità sostenibile. In occasione della Climate Week NYC, nelle scorse ora la Casa ha annunciato che smetterà di produrre veicoli Volvo Car alimentati a diesel già entro l’inizio del prossimo anno.

Tra pochi mesi, l'ultimo modello Volvo a diesel vedrà la luce, poi basta. E così Volvo Cars sarà una delle prime Case automobilistiche a compiere questo passo.

Un importante traguardo

Un importante traguardo, che fa seguito alla decisione dello scorso anno di abbandonare lo sviluppo di nuovi motori a combustione. Nel mese di novembre del 2022 Volvo infatti ha venduto la sua partecipazione in Aurobay, la società di joint venture che ospitava tutte le rimanenti attività di motori a combustione.

E ha deciso di non spendere più assolutamente nulla del budget di ricerca e sviluppo per lo sviluppo di nuovi motori a combustione interna.

Jim Rowan, amministratore delegato di Volvo Cars, ha dichiarato: “I propulsori elettrici sono il nostro futuro e sono superiori ai motori a combustione: generano meno rumore, meno vibrazioni, meno costi di manutenzione per i nostri clienti e zero emissioni di scarico”.

E inoltre: “Siamo completamente concentrati sulla creazione di un ampio portafoglio di auto premium, completamente elettriche, che offrano tutto ciò che i nostri clienti si aspettano da una Volvo e che costituiscano una parte fondamentale della nostra risposta al cambiamento climatico”.

C’è bisogno di elettrificazione

Volvo ha deciso quindi di puntare tutto sull’elettrificazione, perché ritiene che sia la cosa giusta da fare. Il recente rapporto Global Climate Stocktake pubblicato dalle Nazioni Unite ha sottolineato l’urgenza dell’emergenza climatica affrontata dall’umanità, nonché la necessità di agire.

“Ciò di cui il mondo ha bisogno adesso, in questo momento critico per il nostro pianeta e l’umanità, è la leadership”, afferma Jim Rowan. “È giunto il momento che l’industria e i leader politici siano forti e decisivi e realizzino politiche e azioni significative per combattere il cambiamento climatico. Ci impegniamo a fare la nostra parte e a incoraggiare i nostri colleghi e i leader politici di tutto il mondo a fare la loro”.

Sebbene l’obiettivo di elettrificazione di Volvo sembra essere molto più ambizioso di altri, la Casa spera comunque di essere di ispirazione per altre aziende, spingendole a essere più coraggiose nell’agire contro il cambiamento climatico.

In Casa Volvo cambia tutto

La decisione di eliminare completamente i motori diesel entro l’inizio del 2024 mostra la rapidità con cui stanno cambiando sia l’industria automobilistica che la domanda dei clienti di fronte alla crisi climatica.

Solo quattro anni fa il motore diesel era praticamente tutto in Europa, sia per Volvo che per la maggior parte delle altre Case automobilistiche. Le auto vendute in Europa nel 2019 erano principalmente a diesel, mentre i modelli elettrificati stavano appena iniziando a lasciare il segno.

Da quel momento in poi questa tendenza si è in gran parte invertita, spinta dal cambiamento della domanda del mercato, da normative più severe sulle emissioni e dall’attenzione all’elettrificazione da parte di Volvo e altri brand. La maggior parte delle vendite in Europa da parte di Volvo è ora costituita da auto elettrificate, con propulsore completamente elettrico o ibrido plug-in.

Una minor presenza di auto diesel sulle nostre strade ha anche un effetto positivo sulla qualità dell’aria urbana.