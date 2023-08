Fonte: iStock Il Gruppo Volkswagen ha una nuova strategia contro la crisi dei chip

La crisi dei chip ha creato non pochi problemi al settore delle quattro ruote e, in particolare, ai principali protagonisti del mercato, come il Gruppo Volkswagen. L’azienda tedesca sta ora riorganizzando l’approvvigionamento dei componenti e ha presentato una nuova strategia per l’acquisto dei semiconduttori. L’obiettivo è prevenire ulteriori crisi e garantire forniture costanti agli stabilimenti di produzione.

Focus sull’acquisto diretto

La gestione delle forniture di componenti per il settore automotive è sempre più difficile e la crisi dei chip ha confermato alcune criticità per l’industria. Il Gruppo Volkswagen, una delle aziende più importanti del settore e da tempo leader assoluto in Europa, ha annunciato una nuova strategia “anti-crisi” con l’obiettivo di prevenire ulteriori carenze di semiconduttori.

Per i prossimi anni, Volkswagen si concentrerà sull’acquisto diretto dai produttori, creando stretti rapporti commerciali con le aziende che fabbricano i componenti per il settore auto e accorciando, in questo modo, la catena di approvvigionamento. La crisi dei chip ha colpito anche le chiavi dell’auto mostrano tutti i rischi per il settore.

A chiarire i prossimi passaggi della strategia dell’azienda tedesca è Dirk Große-Loheide, Membro del Consiglio di Amministrazione del brand Volkswagen con responsabilità per gli Acquisti e Membro del Management del Gruppo.

Secondo il manager: “Un elevato grado di trasparenza nella catena del valore dei semiconduttori – la conoscenza esatta dei componenti utilizzati – ci permette di determinare meglio la domanda e la disponibilità globale di questi elementi“. L’obiettivo della Casa è “individuare tempestivamente i colli di bottiglia ed evitarli”.

A gestire la nuova strategia è la task force COMPASS (Cross Operational Management Parts & Supply Security), creata dall’azienda proprio a seguito della crisi dei chip che potrebbe essere superata solo nel 2030.

Un Comitato per gestire gli approvvigionamenti

La nuova strategia anti-crisi dei semiconduttori del Gruppo Volkswagen comporterà una collaborazione diretta con i fornitori del “Tier 1”. L’azienda, quindi, gestirà rapporti più stretti con i suoi principali fornitori, garantendo indicazioni precise e sempre aggiornate sui componenti necessari per la produzione.

Questo nuovo approccio sarà, gradualmente, esteso a tutto il Gruppo e, quindi, ai vari marchi che lo compongono. Per prevenire nuove crisi, l’azienda istituirà un apposito Comitato, denominato Semiconductor Sourcing Committee (SSC). Nel Comitato ci saranno rappresentati di tutti i marchi del Gruppo.

Una delle funzioni del Comitato sarà quella di individuare alternative, in tempi rapidi, grazie anche alle sinergie aziendali, per superare eventuali casi di restrizioni e prevenire, così, una nuova crisi dei chip che potrebbe avere impatti molto negativi sulla produzione.

La nuova strategia prevede anche una progressiva riduzione del numero di varianti hardware tra i singoli modelli e un minor grado di complessità del software. La “semplificazione” della produzione, in tutti i suoi aspetti, sarà, quindi, un’ulteriore arma con cui il Gruppo Volkswagen andrà a contrastare le nuove possibili crisi del settore automotive legate all’approvvigionamento dei componenti.

Queste scelte sono fortemente legate all’elettrificazione e alla necessità di supportare la produzione di auto molto diverse rispetto al passato. Secondo le stime del Gruppo, il valore dei componenti elettronici di un veicolo sarà più che raddoppiato nel 2030, rispetto ai livelli attuali. All’orizzonte, quindi, potrebbero esserci nuovi problemi per le forniture. La nuova strategia dell’azienda punta a prevenire questi problemi.