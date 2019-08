Volkswagen lancia il suo nuovo logo al Salone di Francoforte

editato in: da

Volkswagen ha deciso di dare una nuova immagine alla sua produzione, a partire da logo con cui è riconosciuta nel mondo.

Verrà svelato così in anteprima mondiale al Salone di Francoforte il prossimo mese di settembre, come ha fatto sapere la Casa stessa, il nuovo logo scelto per il brand. Ralf Brandstätter, Chief Operating Officer del marchio Volkswagen Passenger Cars, ha dichiarato: “L’IAA di Francoforte sarà un momento fondamentale nel riorientamento strategico del marchio Volkswagen. I risultati del nostro lavoro saranno visibili con l’ID.3 e il nuovo design del marchio. Non vediamo l’ora di presentare al pubblico la Nuova Volkswagen”.

Le parole di Jürgen Stackmann, membro del consiglio di amministrazione del marchio responsabile delle vendite, del marketing e dell’assistenza post-vendita, invece sono state le seguenti: “Volkswagen ha preso e implementato decisioni coraggiose in quasi tutte le aree delle sue attività. Il rebranding completo è la logica conseguenza del riorientamento strategico del nostro marchio. Sono molto orgoglioso di ciò che abbiamo realizzato: Nuova Volkswagen ha una presentazione che è potente, fresca, positiva e attraente”.

La Nuova Volkswagen, col design rinnovato del marchio, sarà riconoscibile proprio in quella che è l’estetica dei nuovi veicoli della Casa. Il Chief Designer di Volkswagen, Klaus Bischoff, ha dichiarato: “Il nuovo design del marchio riflette un tipo di mobilità che costituisce una parte naturale della vita delle persone. La Volkswagen è sempre stata un elemento chiave in questi sforzi. Nella nuova era della mobilità, il motto è ‘prima digitale’, senza filtri “.

Non sono state delle agenzie esterne a sviluppare il design del nuovo marchio, ma un team congiunto interno, Volkswagen Marketing insieme a Volkswagen Design. Hanno partecipato praticamente tutti i dipartimenti dell’azienda nel tempo record di nove mesi. Vedremo un nuovo logo per il brand, più audace, con una presentazione colorata e orientata al mondo delle immagini. Il nuovo linguaggio visivo è completamente differente da quello che siamo stati abituati a vedere fino ad ora.

“Come principio generale, l’obiettivo in futuro non sarà quello di mostrare un mondo pubblicitario perfetto. Nella nostra presentazione, vogliamo diventare più umani e più vivaci, adottare la prospettiva del cliente in misura maggiore e raccontare storie autentiche”, sono state le parole di Jochen Sengpiehl, Chief Marketing Officer di Volkswagen. Ci si concentrerà sempre più sulla vita e la mobilità delle persone e sulle loro esperienze, piuttosto che sull’auto stessa.

Il logo sarà ridotto ai suoi elementi essenziali e presentato con un nuovo design piatto e bidimensionale, potrà essere utilizzato così in maniera molto più flessibile e l’obiettivo è renderlo maggiormente . Il lancio internazionale del nuovo design del marchio inizierà allo IAA Frankfurt International Motor Show a settembre.