Uso del telefono alla guida: in arrivo le super-multe

editato in: da

Il Codice della Strada sta per cambiare e arrivano regole sempre più stringenti per gli automobilisti.

Saranno previste pene molto severe per chi guida usando il telefono con multe che superano i 1500 euro. L’uso dello smartphone alla guida risulta essere insieme all’alta velocità la principale causa di incidenti.

Maggior tutela per i ciclisti con la distanza di sicurezza che in fase di sorpasso dovrà essere di 1,5 metri. Tutela anche per le zone vicino alla scuole: le norme in fase di votazione alla Camera prevedono anche la possibilità di realizzare attraversamenti pedonali rialzati ad altezza marciapiede.

Nessuna modifica ai limiti di velocità, anche sulle autostrade: bocciata la proposta della Lega che voleva elevare da 130 a 150 chilometri orari il limite sulle autostrade a tre corsie.

ECCO LE PRINCIPALI NOVITA’ DEL CODICE DELLA STRADA