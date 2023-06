Una flotta di Yacht Oceanici purosangue si raduna a Genova per la Legends Regatta

Genova sta assistendo a un raduno unico di alcune delle barche da regata oceanica più iconiche degli ultimi decenni. Questi yacht oceanici purosangue, che hanno già partecipato alla Whitbread Round The World Race, alla Volvo Ocean Race e alla The Ocean Race, si stanno radunando in vista della Legends Regatta del 50° Anniversario. L’evento si svolge a Genova dal 24 giugno al 2 luglio 2023.

Questo raduno unico di yacht leggendari fa parte di “Genova, The Grand Finale”, la tappa conclusiva dell’edizione 2022-23 della The Ocean Race.

Fonte: Virgilio Motori

La flotta Legends si è radunata a Genova il 24 giugno per disputare una due giorni di regate: la 50th Anniversary Legends Regatta e la Legends Coastal Race da Genova a Portofino e Santa Margherita. Queste regate sono il punto culminante delle celebrazioni leggendarie durante la settimana di “Genova, The Grand Finale” della The Ocean Race.

Oltre a poter ammirare la bellezza e lo spettacolo degli yacht Legends che regatano nella baia di Genova e lungo la costa italiana, i visitatori dell’evento hanno l’opportunità di avvicinarsi agli yacht durante il programma Open Boat. I sette yacht in gara nella 50th Anniversary Legends Regatta hanno tutti già circumnavigato il globo in edizioni precedenti della The Ocean Race. Questa prestigiosa gara, originariamente conosciuta come Whitbread Round The World Race al suo debutto nel 1973, è stata successivamente rinominata Volvo Ocean Race dal 2001 al 2018.

Nel corso della sua storia, The Ocean Race è stata una piattaforma fondamentale per la sostenibilità e le iniziative ambientali. Volvo, un attore chiave in questa lunga esperienza, è stato all’avanguardia sia nella famosa regata di yacht che nella promozione della sostenibilità e della cura per il nostro pianeta. Con il fattore umano sempre al centro di queste avventure, Volvo ha dimostrato il suo impegno per l’ambiente.

Questo impegno è stato evidenziato nello stand di Volvo nel cuore del Salone Nautico di Genova, a due passi dalle famose barche della Ocean Race. Oggi, Volvo Cars ha annunciato un aggiornamento del suo Green Financing Framework per il 2023, che riflette una strategia ambiziosa per la sostenibilità integrando le pratiche e gli standard di mercato più recenti e avanzati.

L’aggiornamento del Framework stabilisce strumenti di finanziamento sostenibile all’interno di Volvo Cars per sostenere le iniziative aziendali nel raggiungimento degli obiettivi ambiziosi di convertire completamente la gamma di veicoli in elettrici al 100% entro il 2030 e raggiungere la neutralità climatica entro il 2040.

Nel 2020, Volvo Cars ha istituito il Green Financing Framework per aprire la strada a finanziamenti sostenibili a sostegno della sua ambiziosa strategia di trasformazione ed elettrificazione per una mobilità sostenibile. Da allora, l’azienda ha emesso con successo obbligazioni “verdi” e ottenuto finanziamenti “green” per circa 14 miliardi di corone svedesi, coinvolgendo un gruppo diversificato di investitori istituzionali.

“La sostenibilità è al centro del nostro scopo e della nostra attività ed è un elemento chiave per il nostro successo futuro”, ha dichiarato Johan Ekdahl, CFO di Volvo Cars. “Nel 2022, siamo stati il primo produttore di auto tradizionale a abbandonare completamente lo sviluppo e la produzione di motori a combustione interna (ICE). Abbiamo quindi deciso di concentrare i nostri investimenti e l’allocazione di capitale nello sviluppo di propulsori ad alte prestazioni completamente elettrici. Questo aggiornamento del Framework riflette il nostro costante impegno verso la sostenibilità, le pratiche di mercato e i requisiti normativi di rendicontazione”.

Il Framework è stato esaminato da CICERO Shades of Green, ora parte di S&P Global, uno dei principali esperti indipendenti per la valutazione basata sulla ricerca di Green Finance Framework. Il quadro di riferimento aggiornato di Volvo Cars ha ricevuto la valutazione più alta possibile, espressa da una tonalità “verde scuro”, analogamente alla prima versione del Framework del 2020. Nella valutazione complessiva sono state incluse anche la valutazione dei processi e della struttura di governance di Volvo Car Group, che sono stati classificati come “eccellenti”.