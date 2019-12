Un salone dell’auto all’aperto, Milano diventa capitale dei motori

editato in: da

Milano, dopo essere capitale della moda e della finanza, si candida a diventare anche quella dei motori.

E’ stata presentato presso la sala stampa del Palazzo della Regione Lombardia la prima edizione del Milano Monza Open Air Motor Show, il festival motoristico all’aperto che si svolgerà dal 18 al 21 giugno 2020 presso l’Autodromo di Monza.

Sarà una quattro giorni di spettacolo che con il suo format innovativo potrà contare sulla presenza di oltre 40 brand, 500.000 visitatori e la media partnership con Sky.

In una splendida area verde del Parco di Monza, il pubblico avrà la possibilità di visitare gli stand delle case automobilistiche che esporranno le ultime novità e di provarli nei test drive di tutte le motorizzazioni.

Parte dello spettacolo si svolgerà anche a Milano: giovedì 18 giugno è prevista la Milano President Parade che vedrà alcuni testimonial di eccezione sfilare sul red carpet in piazza Duomo alla guida di modelli presentati per la prima volta al pubblico in movimento. Uno spazio speciale sarà dedicato anche alle Supercar per la gioia degli appassionati della velocità.

Oltre ad un’area dedicata, per gli amanti delle auto d’epoca l’appuntamento da non mancare è domenica 21 giugno nell’ambito dell’ ACI Historic Grand Prix quando ci sarà l’esibizione delle monoposto di Formula 1 di tutte le epoche guidate da piloti ancora in attività o da ex piloti che hanno fatto la storia del motorsport.

L’ingresso all’evento avrà un costo di 20 euro gli adulti e 10 per i giovani. Già da ora è possibile comprare i biglietti sul sito di TicketOne.