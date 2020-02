Seggiolini anti-abbandono: scatta il bonus

editato in: da

Da oggi scatta finalmente la possibilità per tutti gli utenti italiani di richiedere il contributo o rimborso per l’acquisto dei sistemi anti-abbandono da inserire nei seggiolini per i bimbi in auto.

Abbiamo già parlato parecchie volte di questa nuova disposizione di legge, dallo scorso anno. Di recente abbiamo riportato anche i vari dubbi e le incertezze che ancora aleggiavano sulla questione del bonus per tutte le famiglie che avrebbero acquistato i seggiolini anti-abbandono in Italia. Ora possiamo dire di avere finalmente le idee molto più chiare, da oggi giovedì 20 febbraio 2020 è possibile richiedere il bonus registrandosi sulla piattaforma informatica sviluppata da Sogei e raggiungibile attraverso il sito del Ministero dei Trasporti.

Come sarà erogato il bonus per i dispositivi anti-abbandono? Sotto forma di un buono spesa elettronico del valore di 30 euro che potrà essere utilizzato per l’acquisto di uno di questi nuovi sistemi obbligatori per ogni bambino di età inferiore ai 4 anni. Il rimborso può essere richiesto anche da chi ha già comprato il dispositivo nei mesi scorsi. È necessario iscriversi alla piattaforma entro 60 giorni dal 20 febbraio, allegando la copia del giustificativo di spesa, scontrino fiscale o fattura. I 30 euro verranno accreditati all’utente entro 15 giorni dalla richiesta effettuata sulla piattaforma.

A partire dal prossimo 6 marzo scatteranno le sanzioni per tutti coloro che non si mettono in regola, le multe saranno comprese da 83 a 333 euro (che si riducono a 58 e 100 euro se si paga entro cinque giorni) con 5 punti decurtati dalla patente. Se si commettono due infrazioni in 2 anni scatta la sospensione della patente da 15 giorni a due mesi.

Secondo quanto prescrive la normativa di riferimento, non ci sono delle specifiche omologazioni per questi nuovi dispositivi anti-abbandono. Nei negozi e online si trovano decine di prodotti disponibili dai costi variabili, basta semplicemente che siano accompagnati da un certificato di conformità rilasciato dal produttore stesso. Devono attivarsi automaticamente ad ogni utilizzo, non serve che il conducente compia particolari azioni per accendere o spegnere i sistemi.

Ogni dispositivo deve dare poi un segnale di conferma di avvenuta attivazione. In caso di abbandono dei bimbi in auto, i dispositivi devono attivarsi con segnali visivi e acustici o visivi e di vibrazione e percepibili o all’interno o all’esterno del veicolo. È possibile anche collegarli allo smartphone del genitore per inviare notifiche.