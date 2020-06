Ripartenza post-Coronavirus, settore auto: le migliori offerte e promozioni

editato in: da

L’automotive è uno dei settori che più di tutti ha sofferto a causa del Covid-19, che ha bloccato le attività e l’economia del nostro Paese. Dal 4 maggio, il giorno della “famosa ripartenza”, le Case auto stanno cercando di rilanciarsi con promozioni e offerte uniche.

Le vendite infatti sono in netto calo ed è assolutamente necessario fare qualcosa per migliorare la situazione delle immatricolazioni auto in Italia; come abbiamo ripetuto più volte infatti la crisi del comparto è senza precedenti e la ripartenza oggi è dura e difficilissima, pensando soprattutto a chi per due mesi non ha avuto entrate. Per questo molti brand stanno pensando di spostare i pagamenti dopo l’estate, o le prime rate del finanziamento a partire dal 2021, lo abbiamo visto anche nel settore moto.

Fiat vede differenti grandiose promozioni su Panda, da anni l’auto più venduta in Italia. Tutta la gamma Panda prevede Zero Anticipo e Zero Rate fino al 2021, pagando poi solo 3 euro al giorno. La nuova Panda Hybrid 2020, come abbiamo visto nei giorni scorsi, si può acquistare ad un prezzo di listino che parte da 9.900 euro, Panda 4×4 e Panda Metano sono a Zero Anticipo, Zero Rate e poi da 5 euro al giorno. Fiat Tipo invece prevede la Formula “Zero” e rate dal 2021, infine Fiat 500, con la nuova Hybrid, prevede pagamento di 4 euro al giorno dal 2021.

La stessa formula FCA la offre anche per Lancia Ypsilon Hybrid, disponibile a 4 euro al giorno dal 2021. Passiamo a Citroen che lancia la promozione che permette di avere tutta la gamma con un Ecobonus interno fino a 7.000 euro, Zero Anticipo, Zero Rate per tre mesi, Zero Pensieri. Volkswagen offre ai clienti il Progetto Valore con la nuova Golf 8 1.5 eTSI ibrida EVO ACT da 150 CV DSG disponibile con rate da 279 euro al mese, le prime tre offerte. Opel offre invece la garanzia Opel Protection, con credito protetto nel caso in cui si perda il lavoro, pagamento dopo l’estate, Protezione Salute gratuita per 1 anno e Super Rottamazione fino a 8.000 euro di vantaggi.

“Ripartiamo insieme” è la campagna di Toyota, che prevede un Extra Bonus di 500 euro per le auto ibride del brand, prima rata a marzo 2021 e un tasso promozionale. Anche Jeep ha lanciato offerte su tutta la gamma con prima rata nel 2021. Per chi vuole acquistare una nuova auto questo è il momento, alcune promozioni scadono il 30 giugno, quindi è bene affrettarsi.