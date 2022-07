La patente cambia volto nel 2023: cosa devi sapere

Dal 2023 la patente sarà digitale. Vittorio Colao, ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, ha anticipato le linee guida di un progetto che coinvolgerà l’intera Unione europea.

Il ministro sta lavorando assieme ai propri colleghi degli altri Stati membri alla creazione di una patente di guida che sarà visualizzabile tramite un semplice Qr Code a cui i cittadini italiani potranno accedere tramite l’app Io. L’idea è quella di rendere il documento di guida italiano valido e leggibile in tutti i paesi Ue grazie al solo utilizzo di un cellulare. Allo stesso tempo anche le patenti emesse in altri stati dell’Unione risulteranno facilmente controllabili dalla Polizia italiana.

L’obiettivo è la semplificazione dei controlli da parte dell’autorità, ma anche per i cittadini che non dovranno più portare sempre con sé i documenti di riconoscimento cartacei.

Tutto sarà in un unico luogo virtuale: il wallet dello smartphone. La patente sul cellulare, se i tempi previsti verranno rispettati e non ci saranno ritardi sulla tabella di marcia, sarà disponibile nel 2023. A tal proposito, può tornare utile sapere se la patente equivale alla carta d’identità o no.