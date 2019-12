Nissan Leaf, l’auto elettrica della Maratona di Roma

editato in: da

Nissan continua a dimostrare il suo grande impegno a favore della mobilità ecosostenibile e invita tutti i cittadini a pensare e agire in maniera ‘green’, è diventata anche main partner dell’Acea Run Rome The Marathon.

Quindi secondo la Casa poco importa che si tratti di una corsa, di una maratona o di guidare un’auto, l’importante è pensare al bene dell’ambiente. E secondo Nissan “una volta superate le barriere mentali, una volta iniziato a correre o una volta provata la mobilità 100% elettrica è difficile tornare indietro. Tanti e tali sono i benefici che si scoprono, per il nostro corpo, la nostra salute mentale e psicofisica, così come per il nostro umore, che è impossibile tornare al vecchio stile di vita e di guida”.

Questi sono sicuramente i motivi che spingono la Casa automobilistica ad avere così tanto a cuore l’ecosostenibilità e ad essere il partner perfetto della più grande e importante maratona che si svolge in Italia. Nissan Leaf quindi si lega in maniera formidabile alla corsa più partecipata del Bel Paese, si tratta come ben sappiamo dell’auto elettrica più venduta nella storia.

E così il prossimo 29 marzo 2020 si terrà l’Acea Run Rome The Marathon, è stato confermato durante la conferenza stampa dedicata all’evento, tenutasi proprio ieri presso il Museo dell’Ara Pacis di Roma. La più grande Maratona d’Italia l’anno scorso ha visto la partecipazione di 14.100 runner e nella prossima edizione gli sfidanti correranno in città per 42,195 km.

Le auto Nissan Leaf saranno messe a disposizione da parte dalla Casa, vetture 100% elettriche, le più vendute al mondo, visto che le unità commercializzate in tutto oggi sono più di 440.000. Dopo il grande successo da quest’anno Nissan Leaf sarà Official Electric Car della Maratona. Un’auto che offre sistemi tecnologici e innovativi di ultima generazione, per rendere la vita in città ancora più semplice e per muovere il cittadino verso la dimensione di Smart City. Nissan supporterà quindi nel 2020 la Maratona di Roma che porterà fermento e adrenalina in città per tutto il week end della sfida, già a partire da venerdì 27 marzo. Durante la gara sono previste diverse attività di intrattenimento e una competizione a staffetta con percorsi che avranno differenti lunghezze.