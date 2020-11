Sfreccia a 100 km/h sul super monopattino: scatta la maxi-multa

editato in: da

Il problema dei monopattini è sempre più diffuso nelle città, ne sono testimoni gli innumerevoli incidenti avvenuti negli ultimi tempi. Per di più ora si registrano anche episodi di persone che sfrecciano a velocità assurde su questi piccoli veicoli.

Come successo a Moncalieri (Torino) dove un uomo di 40 anni andava a 100 chilometri all’ora su un monopattino elettrico. La polizia municipale ha sequestrato il mezzo che era stato acquistato online.

Il monopattino aveva specifiche tecniche fuori norma in Italia (con un motore elettrico da oltre 2 kilowatt ), dove il limite di velocità è di 25 chilometri orari con potenza nominale massima non superiore ai 500 watt.

Il monopattino fuorilegge è una versione potenziata (oltre 4 volte quello dei monopattini urbani), liberamente in vendita su internet a prezzi superiori ai mille euro.

Secondo il quotidiano torinese ‘La Stampa’, il proprietario del mezzo ha provato a protestare sostenendo che non potevano portargli via il monopattino visto così tanto, ma è tornato a casa in taxi ed è stato multato per diverse violazioni del codice della strada.