Milano, stop ai diesel Euro 5: attive 188 telecamere

Tempi duri per i possessori di auto diesel a Milano. Il Comune non torna indietro e dal primo ottobre l’accesso all’Area B sarà limitato (la zona è sorvegliata da 188 telecamere ): l’obiettivo è quello di impedire ai veicoli più inquinanti di circolare in città.

Chi non può circolare

Con la nuova norma sarà impedito l’accesso all’Area B, dalle 7:30 alle 19:30 dal lunedì al venerdì (esclusi i giorni festivi), a tutti i veicoli per trasporto persone a benzina fino a Euro 2 e a quelli diesel fino a Euro 5. Sarà impedito l'accesso anche a mezzi per trasporto cose e autobus Euro 4 diesel senza filtro antiparticolato (Fap), con Fap installato dopo il 31 dicembre 2018 oppure con emissioni di particolato superiori a 0,01 g/kWh. I mezzi coinvolti delle nuove restrizioni sarebbero potenzialmente più di un milione tra quelli immatricolati in Lombardia (592.691 diesel Euro 5 solo a Milano).

Multe salate

Il mancato rispetto di queste limitazioni alla circolazione costerà molto caro. Chi entra per la prima volta nell’Area B di Milano con un veicolo che non rispetta i requisiti d’ingresso va incontro a una multa compresa tra 163 e 658 euro.

Deroga alla circolazione con MOVE-IN

I veicoli per i quali la circolazione è limitata potranno aderire al servizio MoVe-In: questa sorta di scatola nera da montare all’interno dell'auto, darà la possibilità di guidare nel capoluogo soltanto per un certo numero di chilometri limitato: ad esempio permette un massimo di 2.000 chilometri l’anno di tolleranza per diesel Euro 5,e di 1.800 per Euro 4 fino a settembre 2024. Vi è inoltre un bonus di 50 ingressi valido per i residenti a Milano fino a settembre 2023.

Per info sulle limitazioni regionali e sulle modalità tecniche di accesso a Move-In per le limitazioni regionali e per Area B, consulta il sito della Regione Lombardia.

Quali sono le auto Euro 5

Le auto euro 5 sono quelle vetture immatricolate a partire da mese di gennaio 2011 o omologate a partire dall’1 settembre 2009. Fanno parte di questa categoria quelle che sul libretto riportano una delle seguenti sigle:

1999/96/CE Riga B2 – 1999/96/CE Riga C – 2001/27/CE RIF 1999/96/CE Riga B2 – 2001/27/CE RIF 1999/96/CE Riga C – 2005/78/CE RIF 2005/55/CE Riga B2 – 2005/78/CE RIF 2005/55/CE Riga C- 2006/51/CE RIF 2005/55/CE Riga B2 – 2006/51/CE RIF 2005/55/CE Riga C – 2006/81/CE RIF 2005/55/CE Riga B2 (Euro 5) – 2006/81/CE RIF 2005/55/CE Riga C – 2008/74/CE RIF 2005/55/CE Riga B2 – 715/2007 e 692/2008 (Euro 5A e Euro 5B) – 715/2007 e 692/2008