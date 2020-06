Lotta per entrare prima al casello, auto si ribalta

editato in: da

Una presunta lite tra due automobilisti al casello ha provocato un incidente spettacolare ma senza conseguenze.

Alla barriera autostradale della A4 a Mestre-Villabona, nella giornata di lunedì 29 giugno, i conducenti di due vetture hanno cercato di entrare contemporaneamente nella corsia del casello con meno coda ma una delle due auto, a causa della velocità di impatto, si è capottata.

Non si sono registrati feriti, anche se il conducente dell’auto capottata, finita nella pista a fianco di quella di ingresso, è stato prontamente assistito.

Sul luogo dell’incidente anche la Polstrada di Mestre per i rilievi di legge e i Vigili del fuoco, per la messa in sicurezza dei mezzi.